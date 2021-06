Hongarije beleefde zaterdag op het EK een van zijn mooiste voetbaldagen in de recente geschiedenis met een verrassend punt tegen wereldkampioen Frankrijk (1-1). De underdog in de loodzware poule F gelooft nu ook in kwalificatie voor de achtste finales.

Hongarije, dat op één punt staat na twee duels, sluit de groepsfase woensdag af met een uitwedstrijd tegen Duitsland en zal bij een zege op de ploeg van Joachim Löw sowieso niet als laatste eindigen in de 'poule des doods'.

"We willen nu winnen in München en verder komen in het toernooi", zei middenvelder Roland Sallai na de stunt tegen Frankrijk in de volle Puskás Aréna in Boedapest. "We moeten tegen de Duitsers hetzelfde laten zien als vandaag en dan hopen dat dat een zege oplevert."

Hongarije, de nummer 37 van de FIFA-ranking, geldt als de zwakke broeder in een groep met toplanden Frankrijk, Portugal en Duitsland. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Marco Rossi begon het toernooi met een 0-3-nederlaag tegen Portugal, maar pakte zaterdag een verdiend punt tegen de Fransen.

Attila Fiola zette de Hongaren in de slotfase van de eerste helft op voorsprong, waarna Antoine Griezmann in de 66e minuut voor de 1-1-eindstand zorgde. Het gelijkspel werd gevierd als een overwinning in Boedapest.

"Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven", zei doelpuntenmaker Fiola. "Met geweldig teamspel hebben een een prachtig resultaat behaald. Ik ben trots op de hele ploeg en alle fans. We durfden vandaag wat meer dan tegen Portugal en waren daardoor aanvallend beter."

'Veel vertrouwen voor duel met Duitsland'

László Kleinheisler, die voor de bescheiden Kroatische club NK Osijek speelt, werd door de UEFA uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Dit was een ongelooflijke ervaring", aldus de middenvelder. "Dit gaat ons heel veel vertrouwen geven voor het duel met Duitsland."

Bondscoach Rossi gaf alle eer aan zijn spelers. "Veel coaches geloven tegenwoordig dat hun team wint vanwege de tactiek. Dat is niet de waar, de spelers zorgen voor het succes. Frankrijk wordt misschien wel Europees kampioen, maar vandaag was een dag waarop God ons mogelijk wat hielp van boven."