Didier Deschamps baalt van het gelijkspel van zijn Frankrijk zaterdag tegen Hongarije (1-1), maar de bondscoach vindt het niet gek dat de Fransen het zo lastig hadden in de Puskás Aréna in Boedapest.

"Het is niet het resultaat waar we op hoopten, maar we moeten het accepteren. Er zijn nog genoeg dingen die beter kunnen. Ik had dan ook niet gedacht dat we dit EK iedereen zouden verpletteren", zei Deschamps na afloop van de wedstrijd tegen beIN Sports.

"We hadden geweldige kansen om op voorsprong te komen, maar dat lukte niet. Portugal had het ook 84 minuten heel lastig tegen Hongarije. Het is desalniettemin een belangrijk punt, omdat we het de laatste speelronde in eigen hand hebben", doelde Deschamps op het winnen van groep F.

Frankrijk gaat momenteel aan de leiding in de groep, maar kan nog worden gepasseerd door Portugal. Beide landen treffen elkaar woensdag om 21.00 uur in Boedapest.

Antoine Griezmann tekende voor de gelijkmaker namens Frankrijk. Foto: Getty Images

Griezmann: 'Niet meer gewend om in een vol stadion te spelen'

Volgens doelpuntenmaker Antoine Griezmann was het voor de Franse spelers weer wennen om in een vol stadion te spelen. In de Puskás Aréna zaten ruim zestigduizend toeschouwers, terwijl de meeste spelers van Frankrijk in het afgelopen jaar nauwelijks fans op de tribunes hebben gezien.

"Het was een moeilijke wedstrijd met het publiek. We zijn het niet meer gewend om in een vol stadion te spelen. Het veld was droog, het was heet en zwaar, maar dat wisten we voor de wedstrijd al", zei de dertigjarige Griezmann tegen beIN Sports.

Ook Griezmann benadrukt dat Frankrijk, als wereldkampioen, niet zomaar alle wedstrijden op het EK wint. "We liepen tegen een blok aan en wisten onze kansen niet te benutten. Daar hebben we de prijs voor betaald. Het is een EK met geweldige landen, zelfs tegen Hongarije is het moeilijk."