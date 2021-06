Kevin De Bruyne kan nog niet pijnvrij spelen op het EK. De Belgische middenvelder heeft nog steeds last van een "dood gevoel" in het linkerdeel van zijn gezicht.

De Bruyne onderging kort voor het EK een operatie vanwege een breukje aan een oogkas, dat hij opliep tijdens de Champions League-finale met Manchester City tegen Chelsea. Desondanks maakte hij donderdag in de tweede groepswedstrijd tegen Denemarken een indrukwekkende rentree.

"Het is vervelend, maar ik raak eraan gewend", zei De Bruyne, die tegen Denemarken halverwege bij een 0-1-achterstand inviel en na rust het verschil maakte door de assist bij de 1-1 te leveren en zelf de 2-1 te maken.

"De dokters hebben me verteld dat dit nog maanden zo kan blijven, maar het is niet zo dat het mij hindert in mijn spel. Ook de angst om een kopduel aan te gaan wordt steeds minder. Als ik in het veld sta, denk ik eigenlijk helemaal niet meer aan de blessure. Dat is een goed teken."

Kevin De Bruyne juicht na zijn winnende goal voor België tegen Denemarken. Kevin De Bruyne juicht na zijn winnende goal voor België tegen Denemarken. Foto: Getty Images

'Het was niet top tegen Denemarken'

België won eerder op dit EK al van Rusland (3-0) en is daardoor al zeker van de achtste finales. De 'Rode Duivels', een van de favorieten voor de Europese titel, kunnen maandag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Finland de poulewinst veiligstellen.

"Ik geniet ook van het feit dat we al door zijn, maar in mijn ogen was het niet top tegen Denemarken. We willen altijd beter en beter. Dat hebben we ook nodig. We moeten leren uit deze mindere momenten. Hoe je uit zulke momenten komt, dat is belangrijk. Dat gaat het verschil maken", aldus De Bruyne.

"Wat betreft mijn eigen optreden tegen Denemarken is de lof natuurlijk heel leuk om te horen, maar je moet rustig blijven en dat relativeren. Het is leuk dat ik na mijn blessure en operatie zo kan terugkomen. Dat geeft mijzelf en de ploeg een boost voor de rest van dit toernooi."