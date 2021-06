Ryan Gravenberch hoopt dat hij maandag in de basis staat als het Nederlands elftal de groepsfase afsluit tegen Noord-Macedonië. Bondscoach Frank de Boer geeft mogelijk enkele vaste krachten rust omdat Oranje al zeker is van de achtste finales én de poulewinst.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Gravenberch zat zaterdag samen met Denzel Dumfries op de digitale persconferentie en dat kan een indicatie zijn dat hij aan de aftrap verschijnt tegen Noord-Macedonië. De kans is aardig groot dat Marten de Roon wordt gespaard, omdat hij bij een gele kaart geschorst is voor de achtste finales.

"Of ik moet hopen op een gele kaart van De Roon?", herhaalde Gravenberch de vraag van een journalist. "Haha, zo denk ik niet. We zijn één team en hebben hetzelfde doel."

"Ik heb nog geen idee of ik ga spelen tegen Noord-Macedonië. Als speler wil je natuurlijk altijd spelen. Ik zou wel meer minuten willen maken. Als de trainer mij opstelt, dan ben ik er klaar voor."

310 EK-update: Zo ontloopt Oranje in 8e finales toplanden uit groep F

'Geweldig om dit EK mee te mogen maken'

Gravenberch bleef tegen Oekraïne (3-2) de hele wedstrijd op de bank en viel tegen Oostenrijk (2-0) ruim een kwartier voor tijd in voor De Roon. Hij wacht nog op zijn eerste basisplaats bij Oranje, waarvoor hij tot dusver zes interlands speelde.

"Maar het is geweldig om dit EK mee te mogen maken. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. De groep is goed, we zijn lekker met elkaar bezig. We zijn nu al drie weken bij elkaar en dat is best lang, maar ik houd het nog goed voel, hoor."

Gravenberch brak afgelopen seizoen door bij Ajax. De pas negentienjarige middenvelder, die al op zijn zestiende debuteerde in het eerste elftal van de Amsterdammers, speelde zo'n beetje alles, maar heeft geen last van vermoeidheid.

"Het voorbije seizoen was best zwaar. Ik heb een periode gehad waarin ik me best vermoeid voelde. Daarna ging het weer goed. Ik heb voor de start van de voorbereiding op het EK een paar daagjes vrij gehad en daarin mijn rust gepakt. Nu voel ik me gewoon prima."