Hongarije heeft zaterdag voor een stunt gezorgd op het EK. De ploeg van bondscoach Marco Rossi hield wereldkampioen Frankrijk in een volle Puskás Aréna in Boedapest op een 1-1-gelijkspel.

Frankrijk kreeg in de eerste helft de beste kansen, maar vlak voor rust kwam Hongarije via Attila Fiola op voorsprong. In de tweede helft gingen de Fransen vol op jacht naar de gelijkmaker en die werd ook gemaakt door Antoine Griezmann, maar verder kwam de ploeg van bondscoach Didier Deschamps niet.

Door het gelijkspel pakt Frankrijk de leiding in groep F met vier punten uit twee duels. Hongarije staat nu op één punt. Portugal en Duitsland spelen in dezelfde poule om 18.00 uur tegen elkaar in München.

Voor Frankrijk gaat het EK woensdag verder met de laatste groepswedstrijd tegen regerend Europees kampioen Portugal (aftrap om 21.00 uur in Boedapest). Hongarije speelt op hetzelfde tijdstip tegen Duitsland in München.

Het Nederlands elftal zal de ontknoping in poule F met een schuin oog in de gaten houden. De formatie van bondscoach Frank de Boer is in de achtste finales gekoppeld aan de nummer drie van groep D, E of F.

Stand in poule F 1. Frankrijk: 2-4 (2-1)

2. Portugal: 1-3 (3-0)

3. Hongarije: 2-1 (1-4)

4. Duitsland: 1-0 (0-1)

De Hongaren vieren groot feest na de 1-0 tegen Frankrijk. De Hongaren vieren groot feest na de 1-0 tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

Hongarije kan verrassende voorsprong niet vasthouden

Frankrijk begon als grote favoriet aan het duel en kreeg ook de eerste kans op de openingstreffer. Een afstandsschot van Karim Benzema werd gekeerd door Péter Gulácsi, maar de rebound kwam voor de voeten van Griezmann. De aanvaller van FC Barcelona had de bal voor het inschieten, maar schoot recht op de Hongaarse doelman.

Nadat Benzema een kansrijke volley naast had geschoten, kwam Hongarije vlak voor rust zeer verrassend op voorsprong. Na een goede combinatie liep Fiola aan de linkerkant uit de rug van Benjamin Pavard en schoof hij de bal vervolgens beheerst in de korte hoek: 1-0.

Frankrijk had het na rust ook lastig met Hongarije, dat zich verder terugtrok op eigen helft. Na een uur spelen knalde invaller Ousmane Dembélé hard op de paal. De gelijkmaker viel halverwege de tweede helft alsnog: Griezmann schoot van dichtbij raak nadat Willi Orbán een voorzet van Dembélé niet goed had uitverdedigd.

De Fransen hadden nog dik twintig minuten om ook de winnende treffer op het scorebord te zetten. Kylian Mbappé kreeg de beste kansen op die 1-2, maar hij volleerde de bal eerst uit de draai naast en schoot in de slotfase hard op de vuisten van doelman Gulácsi, waardoor het bij 1-1 bleef.