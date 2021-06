Denzel Dumfries blijft bescheiden na zijn imponerende start met het Nederlands elftal op het EK. De 25-jarige rechtsback vindt dat er nog veel dingen beter kunnen in zijn spel.

Dumfries is vooralsnog de revelatie van het toernooi. Hij scoorde zowel tegen Oekraïne (3-2) als Oostenrijk (2-0) en werd in beide groepswedstrijden uitgeroepen tot man of the match. Zelf sprak hij eerder al over een jongensdroom.

"Maar er zijn nog genoeg verbeterpunten, hoor", zei Dumfries zaterdag op een digitale persconferentie in Zeist. "Ik kan beter positie kiezen, vooral als we de bal hebben, en ik moet meer voorzetten geven, waarvan het rendement ook omhoog mag."

"Maar ik ben zeker goed begonnen. Het team ook en dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik mijn steentje daaraan bijdraag. Ik vind dat we het goed doen. We zitten er lekker in en moeten deze lijn zien vast te houden."

'Dumfries moet je vergelijken met bitcoin'

Dumfries moest lachen om een uitspraak over hem in de La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse krant schreef na het duel met Oostenrijk het volgende: "Dumfries moet je vergelijken met de bitcoin. In het begin vertrouwt niemand het, maar je had er maar beter in kunnen investeren."

"Dat is wel een grappige vergelijking", aldus Dumfries. "Cody (Gakpo, red.) heeft me ooit wat geleerd over bitcoins. Ik heb er een aantal afgeschaft, maar volgens mij gaat het op dit moment niet zo goed daarmee. Laten we hopen dat het met mij niet bergafwaarts gaat, haha."

Door zijn sterke optredens lonkt voor Dumfries een mooie transfer na het EK. Hijzelf heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij PSV en hij werd de afgelopen dagen al in verband gebracht met een aantal buitenlandse topclubs, waaronder Bayern München.

"Ik ben nu niet bezig met een eventuele transfer", vertelde Dumfries. "Als jullie het niet erg vinden, dan focus ik me volledig op Oranje, want we zijn aan iets moois bezig en het is fantastisch om je land te vertegenwoordigen. We zien wel wat er na het EK gebeurt."

Nederland sluit de groepsfase maandag af tegen Noord-Macedonië. Er staat voor Oranje niets meer op het spel, aangezien de ploeg van bondscoach Frank de Boer al zeker is van de achtste finales én de poulewinst. Vermoedelijk krijgen daardoor een aantal spelers rust.