De spelers van Denemarken waren diep onder de indruk van het bezoek van Christian Eriksen aan de selectie. De middenvelder, die vorige week werd getroffen door een hartstilstand, werd vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis en ging vervolgens bij zijn ploeggenoten langs.

"Het was geweldig om hem met eigen ogen te kunnen zien", aldus Andreas Skov Olsen zaterdag tijdens een persmoment van de Deense selectie. "Hij voelde zich goed. Ik moest hem een ​​knuffel geven om te weten dat hij in orde is."

Christian Nørgaard zegt dat de spelers een boost hebben gekregen van het bezoek van Eriksen, die tijdens Denemarken-Finland een hartstilstand kreeg en op het veld succesvol werd gereanimeerd door het medisch personeel.

"We zagen hem veel glimlachen en grappen maken", zei Nørgaard. "Hij zag er als een gelukkig man uit. Het geeft ons een hoop energie richting de wedstrijd van maandag tegen Rusland. Ergens is het een wonder dat Christian nog leeft."

Joakim Maehle tijdens een persmoment van de Deense ploeg. Foto: AFP

Maehle: 'Moest hem aanraken'

Joakim Maehle, de speler die de bal bij een ingooi naar Eriksen wierp toen die in elkaar zakte, kon zijn ogen niet geloven toen hij Eriksen zag. "Ik moest hem aanraken voordat ik kon beseffen dat hij gezond was."

Maehle verhaalde uitgebreid over het fatale moment in Kopenhagen. "Ik zag dat hij een bijzondere pass teruggaf. Ik keek achterom en zag Christian helemaal leeg in de ogen. Ik riep om hulp en deed een paar vingers in zijn mond, om te voorkomen dat hij zijn tong inslikte."

"Het zijn turbulente dagen geweest", vervolgde Maehle, die net als zijn ploeggenoten slachtofferhulp kreeg om de mentale klap te verwerken. "Gelukkig hebben we fantastische steun gekregen en dat heeft ons heel erg veel geholpen."

Denemarken moet zondag van Rusland winnen om vroegtijdige uitschakeling op het EK te voorkomen. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand verloor van Finland (0-1) en België (1-2) en staat laatste in groep B.