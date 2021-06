Het Nederlands elftal is zaterdag aan de voorlaatste training voor de afsluitende groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië begonnen. Bondscoach Frank de Boer heeft in Zeist de beschikking over zijn volledige selectie.

De training is besloten, zoals altijd twee dagen voor de wedstrijd. De Boer heeft nog even de tijd om te bedenken wat maandag vanaf 18.00 uur zijn strijdplan wordt in de Johan Cruijff ArenA. Oranje is na zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de eerste plaats in groep C.

De bondscoach kan ervoor kiezen zo min mogelijk te veranderen en met een groot deel van de huidige basisploeg te spelen, in de aanloop naar de achtste finale van volgende week zondag in Boedapest.

Omdat er voor Nederland niets meer op het spel staat, is het ook een optie wat belangrijke krachten rust te geven en een aantal reserves een kans te geven. Spelers als Steven Berghuis, Cody Gakpo, Davy Klaassen, Quincy Promes en Teun Koopmeiners wachten nog op hun eerste speelminuten op dit EK.

Oranje traint zondag om 11.30 uur voor het laatst in de aanloop naar de confrontatie met Noord-Macedonië. Daarna geeft De Boer nog een persconferentie.

In de achtste finales wacht voor het Nederlands elftal een wedstrijd tegen de nummer drie uit groep D, E of F. Het is nu nog niet duidelijk wie dat wordt.