Het Nederlands elftal is al als groepswinnaar zeker van de achtste finales en hoopt de groepsfase tegen Noord-Macedonië in stijl te eindigen. Oekraïne en Oostenrijk strijden om de tweede plaats en Finland jaagt tegen België op een ticket voor de achtste finales.

18.00 uur, Johan Cruijff ArenA in Amsterdam: Noord-Macedonië-Nederland

De laatste groepswedstrijd in Amsterdam is er eentje om des keizers baard. Oranje is al zeker van groepswinst en EK-debutant Noord-Macedonië kan zich niet meer plaatsen voor de achtste finales. Zelfs als de ploeg van de afzwaaiende spits Goran Pandev weet te winnen in de Johan Cruijff ArenA, kan het Oekraïne en Oostenrijk op basis van onderling resultaat niet meer passeren.

Weetje over de wedstrijd: Oranje trof Noord-Macedonië (tot 2019 nog Macedonië) vier keer eerder en al die wedstrijden waren WK-kwalificatieduels. In 2004 (2-2) en 2005 (0-0) bleef het Nederlands elftal op een gelijkspel steken, maar in 2008 en 2009 werd respectievelijk met 1-2 en 4-0 gewonnen door Oranje.

Speler om in de gaten te houden: Na de eerste week van het EK gaat het bij Oranje vooral over Denzel Dumfries, die zowel tegen Oekraïne als Oostenrijk een doelpunt maakte en zich even gedeeld topscorer mocht noemen. Komt de uitblinkende rechtsback opnieuw tot scoren?

Denzel Dumfries was gedeeld topscorer op het EK door zijn goals tegen Oekraïne en Oostenrijk. Denzel Dumfries was gedeeld topscorer op het EK door zijn goals tegen Oekraïne en Oostenrijk. Foto: ANP

18.00 uur, National Arena in Boekarest: Oekraïne-Oostenrijk

Oekraïne trof dit EK al vier keer doel en is daarmee redelijk productief, maar een plek bij de laatste zestien is nog altijd geen zekerheid. De Oost-Europeanen doen voor de de derde keer mee aan de Europese titelstrijd en kunnen voor het eerst de groepsfase overleven.

Weetje over de wedstrijd: Het is de eerste keer dat Oekraïne en Oostenrijk elkaar treffen in een interland die ergens om gaat. De onderlinge balans is 1-1, na twee vriendschappelijke wedstrijden in het seizoen 2011/2012.

Speler om in de gaten te houden: Zijn woede-uitbarsting tegen Noord-Macedonië leverde hem een schorsing van één duel op, maar tegen Oekraïne zou Marko Arnautovic weer zijn stempel kunnen drukken. De vraag is wel of de oud-speler van FC Twente aan de aftrap staat, want in het openingsduel scoorde hij als invaller.

Marko Arnautovic keert terug na een schorsing. Marko Arnautovic keert terug na een schorsing. Foto: EPA

21.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: Finland-België

Finland maakt nog een goede kans op een plek in de achtste finales, maar is dan wel gebaat bij minimaal een gelijkspel tegen het al geplaatste België. De 'Rode Duivels' hebben sowieso een punt nodig om de groepswinst veilig te stellen en zullen dus geen gas terugnemen in de Gazprom Arena.

Weetje over de wedstrijd: België begint als absolute favoriet aan het treffen in Sint-Petersburg, maar bij de elf eerdere ontmoetingen wonnen de Finnen vaker dan de Belgen (vier om drie zeges en vier remises).

Speler om in de gaten te houden: Tegen Denemarken ging het bij België pas lopen toen Kevin De Bruyne het veld in kwam. De middenvelder, die hersteld is van de breuk in zijn neus en oogkas, hielp zijn ploeg met een assist en een doelpunt aan de zege.

Kevin De Bruyne was tegen Denemarken goud waard voor België met een doelpunt en een assist. Kevin De Bruyne was tegen Denemarken goud waard voor België met een doelpunt en een assist. Foto: Getty Images

21.00 uur: Parken Stadion in Denemarken: Rusland-Denemarken

Ondanks twee nederlagen in de eerste twee wedstrijden maakt Denemarken nog kans op een plek in de achtste finales. Een overwinning is dan wel noodzakelijk tegen Rusland, dat afgelopen woensdag tegen Finland (0-1) de eerste drie punten pakte.

De spelers van Denemarken kregen in de aanloop naar het cruciale slotduel een boost door een bezoek van Christian Eriksen, die het ziekenhuis vrijdag mocht verlaten nadat hij in de openingswedstrijd van de Denen een hartstilstand had gekregen.

Weetje over de wedstrijd: Rusland kan zich voor de tweede keer voor de knock-outfase van een EK plaatsen sinds de val van de Sovjet-Unie. De vorige keer was in 2008 onder bondscoach Guus Hiddink, die de Russen toen ten koste van Oranje naar de halve finales leidde.

Speler om in de gaten te houden: Het nog weinig productieve Rusland hoopt op een opvlieging van Artem Dzyuba. De aanvoerder was in de EK-kwalificatie met negen doelpunten en vijf assists direct betrokken bij 42 procent van alle 33 doelpunten van de Russen.