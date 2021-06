Het is voor Turkije alles of niets op de tiende dag van het EK. De Turken moeten de laatste groepswedstrijd van Zwitserland winnen om niet vroegtijdig uitgeschakeld te worden op het Europese eindtoernooi. Wales heeft aan een punt tegen het al gekwalificeerde Italië genoeg voor de achtste finales.

18.00 uur, Stadio Olimpico in Rome: Italië-Wales

Gaan Italië en Wales het op een akkoordje gooien voor deze laatste groepswedstrijd in Rome? Italië is al zeker van de achtste finales en gaat spelers sparen voor het duel bij de laatste zestien, terwijl Wales aan een punt genoeg heeft voor de volgende ronde. Een salonremise ligt op de loer.

Weetje over de wedstrijd: Het is voor het eerst in achttien jaar dat Italië en Wales tegenover elkaar staan. In 2003 was Milaan het strijdtoneel van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen beide landen, die Italië overtuigend met 4-0 won.

Speler om in de gaten te houden: Federico Chiesa heeft nog geen onuitwisbare indruk gemaakt tijdens zijn twee invalbeurten bij Italië. Maar nu mag hij het vanaf de aftrap laten zien, zo kondigde bondscoach Roberto Mancini aan. De sierlijke linksbuiten heeft bij Juventus al laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hij maakte afgelopen seizoen acht goals en bereidde acht treffers voor in de Serie A.

Federico Chiesa viel twee keer eerder in bij Italië, maar mag tegen Wales vanaf de aftrap beginnen. Federico Chiesa viel twee keer eerder in bij Italië, maar mag tegen Wales vanaf de aftrap beginnen. Foto: Getty Images

18.00 uur, Olympisch Stadion in Bakoe: Zwitserland-Turkije

Het is erop of eronder voor Turkije na de twee eerdere afgetekende nederlagen tegen Italië en Wales. De Turken moeten winnen van nummer drie Zwitserland om niet uitgeschakeld te worden in de groepsfase. Het zou een absolute afgang zijn voor Turkije, dat in maart nog met 4-2 te sterk was voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiereeks.

Weetje over de wedstrijd: Turkije en Zwitserland staan sinds hun legendarische EK-wedstrijd in 2008 voor het eerst weer tegenover elkaar. Wellicht dat bondscoach Senol Günes nog beelden van dat duel heeft vertoond in zijn voorbespreking, want Turkije maakte toen een 1-0-achterstand goed en plaatste zich dankzij een 2-1-zege voor de achtste finales van het EK.

Speler om in de gaten te houden: Turkije heeft een overwinning en dus doelpunten nodig tegen Zwitserland en dan komen we al snel uit bij Burak Yilmaz. Het is tot dusver nog niet het toernooi van de 35-jarige spits, maar Yilmaz kennende zal hij zijn land nu wel op sleeptouw nemen.