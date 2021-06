Bondscoach Gareth Southgate heeft begrip voor de kritiek op Engeland na het doelpuntloze gelijkspel van vrijdagavond in het EK-duel met Schotland. Vooral aanvoerder Harry Kane, die voor het tweede duel op rij werd gewisseld, moet het ontgelden.

De spits van Tottenham Hotspur sloot het Premier League-seizoen af als topscorer met 23 doelpunten, maar op het EK wil het nog niet vlotten voor de 55-voudig international. Kane scoorde nog niet en werd tegen Schotland na een onzichtbaar optreden in de 74e minuut naar de kant gehaald.

"Ik had het gevoel dat we behoefte hadden aan frisse benen en dat Marcus (Rashford, red.) ons de juiste energie zou geven", verklaarde Southgate de wissel van zijn aanvoerder, die in de eerste wedstrijd tegen Kroatië (1-0-winst) ook werd vervangen.

"Maar het gaat niet om één persoon. Schotland slaagde erin om Harry heel goed te dekken. Als je tegenover vijf verdedigers staat, is er gewoon niet veel ruimte. Daarnaast verdedigde Schotland agressief en wij hadden daar geen antwoord op."

De bekritiseerde Kane reageerde zelf diplomatiek op zijn wissel en was niet van plan zijn bondscoach aan te vallen. "Dit hoort bij voetbal", zei hij. "De bondscoach had het gevoel dat dit het juiste besluit was en dat moet ik accepteren. Het is wat het is."

Southgate verdedigt behoudende speelstijl

Engeland produceerde in de hele wedstrijd - net als Schotland - slechts één schot op doel en werd na het laatste fluitsignaal door het publiek getrakteerd op een fluitconcert. Southgate vindt het niet erg dat de fans op Wembley hun onvrede lieten blijken.

"Ik snap hun reactie volledig, want wij zijn zelf ook teleurgesteld. We hadden verwacht dat we Schotland zouden verslaan en daar zijn de supporters ongetwijfeld gefrustreerd over. We zullen ermee moeten leven", zei de bondscoach, die niet van mening is dat hij in de slotfase meer risico had moeten nemen.

"Als we koste wat kost moesten winnen en een tegentreffer de situatie niet erger zou maken, dan hadden we de slotfase misschien anders benaderd. Maar het was niet slim geweest om veel risico's te nemen en een nederlaag te riskeren. We moeten beseffen dat we met dit punt een belangrijke stap zetten naar de achtste finales."

Engeland bezet nu de tweede plek in groep D met vier punten. Koploper Tsjechië staat ook op vier punten, maar heeft een beter doelsaldo. De Engelsen moeten Tsjechië dinsdag dus in Londen verslaan om als groepswinnaar de achtste finales te bereiken.