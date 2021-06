Engeland is er niet in geslaagd om op het EK ook de tweede groepswedstrijd te winnen. Aartsrivaal Schotland hield de nummer vier van het afgelopen WK vrijdag op Wembley verrassend op 0-0.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Een gelijkspel in de Britse derby was een juiste afspiegeling van de verhoudingen. Engeland kreeg met een kopbal van John Stones op de paal weliswaar de grootste kans van de avond, maar de met passie spelende Schotten stelden daar ook een aantal goede mogelijkheden tegenover.

Engeland was zondag prima aan het toernooi begonnen door ten koste van Kroatië (1-0) voor het eerst de openingswedstrijd op een EK te winnen. Schotland ging pijnlijk met 2-0 onderuit tegen Tsjechië.

Engeland deelt met Tsjechië de koppositie in groep D met vier punten uit twee duels, gevolgd door Kroatië en Schotland met ieder één punt. Dinsdagavond om 21.00 uur staan Tsjechië-Engeland en Kroatië-Schotland op het programma.

Het Nederlands elftal zal de ontknoping in poule D met een schuin oog in de gaten houden. De formatie van bondscoach Frank de Boer is in de achtste finales namelijk gekoppeld aan de nummer drie van groep D, E, of F. In de aanloop naar het EK speelde Oranje in een vriendschappelijk duel met 2-2 gelijk tegen Schotland.

Harry Kane werd na een anoniem optreden gewisseld. Harry Kane werd na een anoniem optreden gewisseld. Foto: ANP

Pijnlijke wissel voor onzichtbare Kane

Engeland en Schotland maakten er in de honderdste ontmoeting tussen beide landen ondanks het ontbreken van goals een boeiend schouwspel van. De thuisploeg opende sterk en was na een klein kwartier al dicht bij de openingsgoal. Tot teleurstelling van het merendeel van de 22.000 fans eindigde een kopbal van Stones op de paal.

Schotland, dat in de laatste 35 jaar slechts één keer van de grote rivaal wist te winnen, liet zich echter ook niet onbetuigd. Rechtsback Stephen O'Donnell was met een fraaie volley dicht bij een verrassende voorsprong, maar doelman Jordan Pickford tikte de bal uit de hoek.

In de tweede helft voerde Engeland de druk op en werd Schotland even aan het wankelen gebracht. Na een grote kans voor Mason Mount was het aan de andere kant echter Reese James die met een redding op de lijn moest voorkomen dat de bezoekers aan de leiding kwamen.

Harry Kane, die nog nooit wist te scoren op een EK, kwam amper in het spel voor en werd een kwartier voor tijd door bondscoach Gareth Southgate naar de kant gehaald. Ook met zijn vervanger Marcus Rashford slaagde Engeland er niet in om een bres te slaan in de Schotse defensie.