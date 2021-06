Luka Modric is niet te spreken over het spel van Kroatië in de eerste helft van de EK-groepswedstrijd tegen Tsjechië. De aanvoerder van de verliezend WK-finalist spreekt zelfs over de slechtste eerste helft in tijden.

"In de eerste helft hebben we slecht gespeeld. Zo slecht hebben we lange tijd niet meer gespeeld", foeterde Modric na het 1-1-gelijkspel tegen Tsjechië. "Er zat bij ons voor de rust helemaal geen lijn en geen organisatie in, terwijl we vooraf zo graag wilden winnen."

Kroatië verloor in zijn openingswedstrijd op het EK met 1-0 van Engeland en kwam er voor rust tegen Tsjechië nauwelijks aan te pas. Bovendien bracht Patrik Schick de Tsjechen aan het einde van de eerste helft uit een strafschop op voorsprong.

Na rust herstelden de Kroaten zich en zorgde Ivan Perisic al snel voor de gelijkmaker. "In de tweede helft ging het stukken beter", concludeerde de 35-jarige Modric, die wel tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen.

"Maar na onze gelijkmaker hadden we moeten doordrukken", vervolgde de middenvelder van Real Madrid. "We waren wel gevaarlijk, maar jammer genoeg viel de tweede goal niet. Daardoor zitten we nu met een bittere nasmaak. We moeten nu winnen van Schotland om door te gaan."

Luka Modric protesteert tegen een beslissing van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Luka Modric protesteert tegen een beslissing van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Foto: AFP

'Tegen Schotland hebben we meer energie nodig'

Ook de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic geeft de moed nog niet op. "We hebben nog steeds alles in eigen hand om ons te kwalificeren. We zullen tegen Schotland vooral meer energie nodig hebben."

Kroatië heeft na twee duels nog maar één punt. Komende dinsdag is Schotland in Glasgow de laatste tegenstander in de groepsfase.