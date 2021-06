Duitsland wacht zaterdag in de groepsfase van het EK mogelijk al een cruciaal duel. Na de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk kan de drievoudig Europees kampioen zich tegen Portugal eigenlijk geen nieuwe misstap veroorloven in de 'groep des doods.'

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Portugal begon met een 3-0-zege in Hongarije juist uitstekend aan het toernooi. Twee van de treffers kwamen op naam van Cristiano Ronaldo, die zich nu met elf doelpunten EK-topscorer aller tijden mag noemen.

Aan Duitsland de taak om een antwoord te vinden op het spel van de 36-jarige vedette, die deze week ook de schijnwerpers op zich gericht wist toen hij tijdens een persconferentie demonstratief twee flesjes Coca-Cola wegzette en deze verving voor een flesje water.

"Hij is een hele bijzondere speler, die meer kan dan flesjes cola opzij schuiven", zei de Duitse bondscoach Joachim Löw met gevoel voor understatement op zijn persconferentie van vrijdag. "Hij is snel en kopsterk. We moeten kijken hoe we grip op hem gaan krijgen."

Toch ziet Löw ook een verschil met de rol die Ronaldo bij eerdere toernooien vertolkte. "In 2012, 2014 en 2016 was het volledige spel van Portugal afgestemd op Ronaldo. Dat is nu niet meer zo. Ze hebben meer uitstekende aanvallende spelers."

'De druk is er altijd bij Duitsland'

Duitland verloor dinsdag in München met 1-0 van wereldkampioen Frankrijk door een eigen doelpunt van Mats Hummels. "Het was een bittere nederlaag", vindt Löw. "Maar we hebben de wedstrijd uitgebreid geanalyseerd en weten wat er beter moet."

De bondscoach drukt zijn spelers vooral op het hart om meer lef te tonen. "Het stond verdedigend goed tegen Frankrijk, maar we creëerden te weinig kansen om te scoren. We zijn optimistisch dat het tegen Portugal beter zal gaan."

Löw, die na het EK opstapt als bondscoach, is niet bang dat de druk een verlammende werking gaat hebben. "Natuurlijk is het belangrijk dat we ons lot in eigen hand houden. Maar de druk is er altijd voor Duitsland bij grote toernooien. Ik ben niet anders gewend."