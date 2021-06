De Zweedse bondscoach Janne Andersson is lovend over het spel van Alexander Isak in de met 1-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Slowakije op het EK. De voormalig Willem II-spits kreeg na afloop de trofee voor man van de wedstrijd.

Isak vormde vooral na rust een plaag voor de Slowaakse defensie. De aanvaller stond onder meer aan de basis van de aanval die een klein kwartier voor tijd tot een strafschop leidde. Daaruit maakte Emil Forsberg het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Het is heel leuk om hem op het veld bezig te zijn. Hij is een enorm talent", prees Andersson de 21-jarige Isak. "Hij is een jonge voetballer die nog veel kan groeien. Ik denk dat we nog veel meer van hem mogen verwachten. Hij speelde vandaag heel goed en met een beetje meer geluk had hij zeker gescoord."

Voor Isak is het de eerste keer dat hij voor zijn land uitkomt op een groot toernooi. "Voor het begin van het EK trachtte ik te beschrijven hoe het voelt om Zweden te vertegenwoordigen", zei hij. "Maar ik had het mis. Het voelt nog veel beter, geweldig gewoon. Het is een ongelooflijk gevoel. Een zege op dit niveau en in dit toernooi maakt me echt heel blij."

Met vier punten uit twee wedstrijden is Zweden hard op weg naar de achtste finales. "We hebben een geweldige EK-start, die we tegen Polen succesvol moeten afronden. Maar nu eerst de accu weer even opladen", aldus Isak.

De Scandinaviërs sluiten de groepsfase komende woensdag in Sint-Petersburg af tegen Polen, dat zaterdag eerst nog tegen Spanje speelt.