Kroatië heeft vrijdag ook in zijn tweede groepswedstrijd op het EK punten verspeeld. De verliezend finalist van het laatste WK kwam in Glasgow niet verder dan 1-1 tegen Tsjechië.

Patrik Schick bracht Tsjechië aan het einde van de eerste helft uit een strafschop op voorsprong. Kort na rust zorgde Ivan Perisic voor de gelijkmaker.

Kroatië begon het EK met een nederlaag tegen Engeland (1-0) en staat met één punt derde in groep D. Tsjechië gaat met vier punten aan kop en is al zo goed als zeker van een plek in de achtste finales, aangezien naast de nummer één en twee ook de beste vier nummers drie van de zes poules doorgaan.

Later op de dag staat in deze poule Engeland-Schotland op het programma. De aftrap op Wembley wordt om 21.00 uur verricht.

In de laatste groepswedstrijd speelt Kroatië komende dinsdag tegen Schotland. Tsjechië speelt op dezelfde dag tegen Engeland.

Penalty Tsjechië na elleboogstoot Lovren

Tsjechië won afgelopen maandag op Hampden Park al van Schotland (0-2) en maakte tegen Kroatië opnieuw indruk. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavý domineerde in de eerste helft en won de meeste duels om de bal.

Dat resulteerde in de 37e minuut in de openingstreffer van Schick. De spits, die tegen Schotland al voor een wereldgoal zorgde met een schot vanaf de middenlijn, benutte met bebloed gezicht een strafschop. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip, nadat Dejan Lovren een elleboogstoot had uitgedeeld aan Schick.

De Kroaten kwamen er voor rust in aanvallend opzicht nauwelijks aan te pas. De enige kans was voor Perisic, die de bal op aangeven van Luka Modric recht op doelman Tomás Vaclík schoot.

In de tweede helft bracht Kroatië de stand binnen twee minuten in evenwicht via Perisic. De middenvelder trok vanaf de linkerkant naar binnen en plaatste de bal in de rechterhoek.

De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic ging vervolgens op jacht naar de 2-1 en was daar een aantal keren dichtbij. Zo vloog een poging van Nikola Vlasic over en ging een schot uit de draai van invaller Bruno Petkovic via Tomás Kalas rakelings naast. Hierdoor wisten de Kroaten ook hun tweede wedstrijd op dit EK niet te winnen.