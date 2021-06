Christian Eriksen is vrijdagavond ontslagen uit het ziekenhuis in Kopenhagen. Bij de Deense middenvelder is met succes een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) aangebracht om eventuele nieuwe hartproblemen te voorkomen.

"Christian Eriksen heeft een succesvolle operatie ondergaan en is vandaag ontslagen uit Rigshospitalet", schrijft de Deense voetbalbond op Twitter. "Vandaag heeft hij ook het nationale team in Helsingør bezocht - en vervolgens zal hij naar huis gaan en tijd doorbrengen met zijn gezin."

De 29-jarige Eriksen werd zaterdag getroffen door een hartstilstand tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland in Kopenhagen. Hij werd op het veld gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen later liet hij weten dat het goed met hem gaat.

Eriksen is blij met alle steun. "Bedankt voor het enorme aantal berichten - het was ongelooflijk om te zien en te voelen", vertelt de oud-Ajacied. "De operatie is goed verlopen en het gaat naar omstandigheden goed met mij."

Eriksen bracht al bezoek aan trainingskamp

Donderdag kreeg Eriksen een eerbetoon tijdens Denemarken-België. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers legde het duel na de tiende minuut stil, waarna de spelers, begeleiders en 25.000 aanwezige toeschouwers massaal voor klapten voor de speler van Internazionale, die in een ziekenhuis vlak naast het stadion in Kopenhagen lag.

Eriksen heeft inmiddels ook een bezoek gebracht aan het trainingskamp van de Deense ploeg en zijn teamgenoten gesproken. "Het was echt geweldig om de jongens weer te zien na de fantastische wedstrijd die ze gisteravond speelden. Ik hoef niet te zeggen dat ik ze maandag tegen Rusland zal aanmoedigen."

Denemarken verloor de wedstrijd tegen België overigens wel met 1-2 en staat daardoor met nul punten laatste in groep B. De Scandinaviërs kunnen zich nog wel plaatsen voor de achtste finales en spelen komende maandag in hun laatste groepsduel tegen Rusland.