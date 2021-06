Zweden heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om plaatsing voor de achtste finales op het EK. De Zweden boekten in Sint-Petersburg tegen Slowakije hun eerste zege van het toernooi: 1-0.

Emil Forsberg kroonde zich tot matchwinner. De middenvelder van RB Leipzig was in de 77e minuut met een benutte strafschop verantwoordelijk voor het enige doelpunt. Zweden beloonde zichzelf daarmee voor een sterke tweede helft, waarin het als enige echte kansen creëerde.

In de eerste groepswedstrijd hield Zweden Spanje nog op een 0-0-gelijkspel, waardoor het land met vier punten al nagenoeg zeker is van de achtste finales, aangezien naast de nummer één en twee ook de beste vier nummers drie van de zes poules doorgaan.

Slowakije won eerder wel van Polen (2-1) en heeft dus ook nog alle kans op een plek bij de laatste zestien. Spanje en Polen treffen elkaar woensdag om 21.00 uur in Sevilla en hebben beide dus een overwinning nodig om zichzelf een goede uitgangspositie te verschaffen.

Alexander Isak versiert namens Zweden een strafschop tegen Slowakije. Alexander Isak versiert namens Zweden een strafschop tegen Slowakije. Foto: Pro Shots

Formidabele solo van Isak hoogtepunt van duel

Zweden en Slowakije maakten er lange tijd een gezapig duel van. Met name in de eerste helft concentreerden beide ploegen zich op het verdedigen en dat zorgde ervoor dat er geen enkele keer op doel werd geschoten. Alleen Marik Hamsik was een keer gevaarlijk met een poging van afstand.

In de tweede helft toonde vooral Zweden wat meer aanvalsdrang en dat leverde een leuker schouwspel op. De Zweden waren al snel tot drie keer toe dicht bij een goal, maar doelman Martin Dúbravka redde knap op een kopbal van Ludwig Augustinsson en Marcus Danielson en Alexander Isak kopten over.

Zweden bleef in het restant aanzetten en het was wachten op de 1-0. Isak, oud-speler van Willem II, was daar halverwege het bedrijf heel dichtbij, maar zijn schot in de korte hoek na een formidabele solo langs een vijftal Slowaken werd ternauwernood gepakt door Dúbravka.

Een klein kwartier voor tijd viel de 1-0 alsnog. Emil Forsberg mocht na een overtreding van Dúbravka op Isak, die perfect werd bediend door Marcus Berg - hij kreeg na een enorme misser tegen Spanje haatberichten op sociale media -, aanleggen vanaf 11 meter en faalde niet.

Zonder Feyenoord-spits Róbert Bozeník, die op de bank bleef zitten, en FC Groningen-middenvelder Thomas Suslov, die ontbrak in de selectie, ging Slowakije in de slotfase nog wel op jacht naar de gelijkmaker, maar die zat er eigenlijk geen moment in.