De KNVB verwacht tussen de vijfduizend en tienduizend supporters van het Nederlands elftal bij de wedstrijd uit de achtste finales van het EK in Boedapest. Oranje speelt op zondag 27 juni als groepswinnaar tegen de nummer 3 van groep D, E of F om een plaats in de kwartfinales van de Europese eindronde.

Zo'n dertienhonderd Oranje-clubcardhouders ontvangen binnenkort een code en kunnen dan een ticket voor de achtste finale van Oranje kopen. Zij hebben voor 22 april niet aan de UEFA laten weten dat ze afzien van de mogelijkheid om het Nederlands elftal achterna te reizen op het EK. De overige kaarten worden daarna verdeeld onder trouwe Oranjefans en gaan later eventueel nog in de verkoop.

Bij de UEFA zijn op dit moment geen kaarten meer te bestellen voor het duel uit de achtste finales in de hoofdstad van Hongarije. Het duel is voorlopig uitverkocht. Mogelijk komen er nog tickets vrij als de tegenstander van Oranje bekend is. Het kan zijn dat sponsors afzien van tickets. Ook wil de tegenstander van het Nederlands elftal misschien niet alle kaarten afnemen waar het recht op heeft.

In het Ferenc Puskás-stadion van Boedapest zijn bij duels op het EK zo'n 53.000 toeschouwers welkom. De Hongaarse overheid maakt een uitzondering voor buitenlanders met een geldig kaartje voor een EK-duel. Zij hoeven in tegenstelling tot andere buitenlandse toeristen niet direct in quarantaine na aankomst. Ze moeten wel een negatieve PCR-test overleggen.

Supporters hoeven bij terugkomst niet in quarantaine

Na terugkomst in Nederland hoeven de fans van Oranje niet in quarantaine. Ook een nieuwe coronatest is niet nodig. "Dat zijn de regels van de overheid", reageert een woordvoerder van de KNVB op de vraag of de bond bang is voor nieuwe besmettingsclusters. "Daar houden we ons altijd aan."

De KNVB gaat in Boedapest ook een fanzone voor supporters inrichten. De voetbalbond is al in gesprek met de lokale autoriteiten over een geschikte locatie voor een feestje met veel Nederlandse muziek. Fans willen vanaf de fanzone in een mars naar het stadion lopen, zoals ze gewend zijn van eerdere EK's en WK's.