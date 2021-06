Marten de Roon hoopt dat het Nederlands elftal ook maandag tegen Noord-Macedonië aantreedt in een 5-3-2-formatie. De middenvelder benadrukt dat Oranje in de laatste groepswedstrijd van dit EK weer progressie moet boeken, ook al staat er niets meer op het spel.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Ik denk dat het belangrijk is dat we 5-3-2 doorzetten", aldus De Roon vrijdag op een persmoment van Oranje in Zeist. "Je kunt afwegen met welke spelers je dat doet. Je kunt dezelfde spelers opstellen om het nog beter te maken. Maar je kunt ook wat nieuwe spelers brengen, zodat ook zij de 5-3-2 onder controle krijgen. Dat laat ik aan de bondscoach."

Door de zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) is Oranje al zeker van de knock-outfase én van groepswinst. Toch vindt De Roon dat Oranje er vol voor moet gaan tegen Noord-Macedonië.

"We mogen niet verslappen, we moeten weer een stap zetten", aldus de 25-voudig international, die daarover sprak met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij. "Hij was er als speler bij op het WK 2006 en het EK 2008. Toen was Oranje ook al geplaatst na twee wedstrijden, maar vloog het er in de knock-outfase meteen uit. Dat mag nu niet gebeuren."

236 EK-update: 'Het worden tien rare dagen voor Oranje'

'Er werd muziek gedraaid'

Er was bij Oranje donderdag na de overwinning op Oostenrijk wel enige ontlading, vertelde Matthijs de Ligt, die vrijdag naast De Roon aanschoof bij het persmoment.

"We hebben een doel bereikt en dus werd er wat muziek gedraaid. Er werd gekaart, sommige jongens slapen niet snel na een wedstrijd. Het is alleen maar goed dat we zo met elkaar bezig zijn", aldus De Ligt, die desondanks ook zei dat Oranje scherp moet blijven.

"Deze groep is groeiende. We voelen elkaar steeds beter aan en dat moeten we tegen Noord-Macedonië laten zien. Als je ons nu vergelijkt met twee weken geleden, dan hebben we al duidelijk een stap gezet."

28 Honderden Oranjefans vieren zege Nederland op Oostenrijk

'Scherp als ik veel speel'

In navolging van Daley Blind en Georginio Wijnaldum zeiden De Ligt en De Roon dat ze het liefst geen rust krijgen tegen Noord-Macedonië. Vooral De Ligt, die het openingsduel met Oekraïne miste door een liesblessure, wil maandag starten.

"De wedstrijd tegen Oostenrijk was mijn eerste in twee weken. Het was even aanpoten, maar tegen Noord-Macedonië wil ik er opnieuw staan. Ik ben het scherpst als ik veel speel."

Nederland tegen Noord-Macedonië begint maandag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Noord-Macedoniërs zijn nog puntloos na nederlagen tegen Oostenrijk (3-1) en Oekraïne (2-1).