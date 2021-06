Het Nederlands elftal is vrijdag met de reservespelers begonnen aan de voorbereiding op de wedstrijd tegen Noord-Macedonië van maandag, het laatste groepsduel op het EK.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Bondscoach Frank de Boer gunde de spelers die donderdagavond in de basis stonden tegen Oostenrijk (2-0-zege) rust. Zij bekeken de training vanaf de zijkant van het trainingsveld in Zeist of deden wat hersteloefeningen.

De sfeer in de spelersgroep is goed. Na twee wedstrijden in de poule tegen Oekraïne en Oostenrijk heeft Oranje de groepszege al binnen. "Ons eerste doel is bereikt", zei Matthijs de Ligt. "We gaan als groepswinnaar naar de achtste finales. Nu moeten we verder groeien in het toernooi."

De Boer moet de komende dagen beslissen met welke spelers en tactiek hij Noord-Macedonië gaat bestrijden.

De bondscoach hield donderdagavond na de zege op Oostenrijk alle opties open. Hij wil van de medische staf horen hoe fit iedereen is en sloot zelfs niet uit dat Oranje tegen Noord-Macedonië met drie aanvallers gaat starten.

Nederland tegen Noord-Macedonië begint maandag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.