Matthijs de Ligt is vooral blij met de kritiek van Marco van Basten op zijn spel donderdag in de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk. De voormalig spits en oud-bondscoach zei bij de NOS dat de Juventus-verdediger nog het nodige moet leren.

Van Basten wees op een moment waarop De Ligt verkeerd liep, waardoor in de as een gat viel voor de Oostenrijkse aanvallers.

"De Ligt is de bewaker van de verdediging. Hij moet veel meer leiding geven, maar hij gaat met zijn man mee en laat een gapend gat achter", aldus Van Basten. "De Ligt is naar Italië gegaan om te leren verdedigen, maar ik denk dat hij toch nog weinig heeft opgestoken daar. Dit zijn de momenten waar het om gaat."

Op het persmoment vrijdag van Oranje in Zeist vertelde De Ligt dat hij de kritiek van Van Basten heeft meegekregen. "Als iemand als meneer Van Basten kritiek op mij levert dan ga ik daar toch even naar kijken", zei De Ligt "Of ik er trots op ben? Bijna wel. Iemand van zijn statuur die iets zegt over mij... daar ben ik ook blij mee."

'Communicatie kan altijd beter'

De 21-jarige De Ligt begreep de woorden van Van Basten, die in de jaren tachtig en negentig voor AC Milan speelde.

"Hij weet hoe ze in Italië verdedigend denken, dat is vanuit de zone. Dus ik snap dat hij dit zegt, maar het is ook een split second waarop ik een situatie moet inschatten. En wat betreft de communicatie: ik denk dat we goed communiceerden achterin, maar het kan altijd beter."

De Ligt heeft ook geen moeite met de kritiek op Oranje als ploeg, zelfs nu Nederland na twee zeges al zeker is van groepswinst. "Als het alleen maar hosanna zou zijn, zou het ook niet goed zijn. Kritiek houdt ons scherp. We kunnen geen perfecte wedstrijd spelen, maar we willen wel alles zo goed mogelijk analyseren en voorbereiden waardoor we er het maximale uit kunnen halen."