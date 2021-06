De UEFA is met de Britse regering in gesprek over het mogelijk toelaten van buitenlandse fans bij de halve finales en de finale van het EK op Wembley. Het stadion in Londen zou de eindstrijd mogelijk kunnen verliezen, al verwacht de Europese voetbalbond niet dat het zo ver komt.

Volgens de Britse krant The Times is de Puskás Aréna in Boedapest het plan B van de UEFA voor de halve finales en de finale. Dat is het enige EK-stadion dat volledig vol mag zitten.

"We hebben altijd een noodplan, maar we hebben er vertrouwen in dat de finaleweek in Londen gehouden kan worden", meldt de UEFA vrijdag in een verklaring.

Volgens de huidige coronaregels moeten buitenlandse reizigers minimaal vijf dagen in quarantaine als ze het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. De UEFA wil dat er een uitzondering komt voor buitenlandse fans, officials en sponsoren die bij de halve finales (6 en 7 juli) en/of de finale (11 juli) aanwezig zullen zijn.

Er waren ruim twintigduizend fans op Wembley bij Engeland-Kroatië. Er waren ruim twintigduizend fans op Wembley bij Engeland-Kroatië. Foto: Pro Shots

UEFA pleit voor strenge bubbel voor fans

De Britse premier Boris Johnson verzette maandag het einde van de lockdown met een maand naar 19 juli, omdat het aantal nieuwe besmettingen weer toeneemt.

Zijn regering staat wel toe dat er vanaf de knock-outfase van het EK zeker 40.000 supporters op Wembley mogen zitten. In de groepsfase is het maximum 22.000 fans.

"De UEFA is heel blij dat de capaciteit van Wembley naar minimaal 50 procent gaat", aldus de Europese bond. "We praten momenteel met de lokale autoriteiten over het toelaten van fans van deelnemende landen."

"Het idee is dat er een bubbel met strenge testprocedures komt en dat fans minder dan 24 uur in het Verenigd Koninkrijk blijven. We begrijpen dat de regering onder grote druk staat en hopen tot een bevredigend besluit te komen."