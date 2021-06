Nu Oranje zeker is van groepswinst op het EK, kunnen we langzaamaan iets meer zeggen over de landen die de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de achtste finales kan treffen. We nemen je mee in het rekenwerk.

Voorafgaand aan het toernooi was al bepaald dat de groepswinnaar uit de poule van Oranje de nummer drie uit groep D, E of F treft. Het betekent dat Nederland tegen Tsjechië, Engeland, Kroatië, Schotland, Slowakije, Spanje, Zweden, Polen, Portugal, Frankrijk, Duitsland of Hongarije speelt.

Of het de nummer drie van groep D, E of F wordt, hangt af van welke beste vier van de in totaal zes nummers drie zich voor de achtste finales plaatsen. In onderstaand schema is te zien hoe dat precies in elkaar zit. Neem het schema even goed tot je en lees daaronder verder wat het voor Nederland betekent.

Het lijkt voor Nederland gunstig om de nummer drie uit de sterke groep F te ontlopen, want in die poule zitten Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. De kans is groot dat een van die eerste drie toplanden als derde eindigt én tot de vier beste nummers drie behoort.

Wat we in dat opzicht al zeker weten, is dat Oranje moet hopen dat de nummer drie van groep A níet bij de vier beste zit. Want als er uit groep A geen beste nummer drie doorgaat, dan ontlopen De Boer en zijn spelers hoe dan ook een confrontatie met de nummer drie uit poule F.

Daarom is de wedstrijd Zwitserland-Turkije van zondag in groep A erg interessant voor Oranje. Als dat laatste groepsduel in een gelijkspel eindigt, is de kans groot dat poule A géén beste nummer drie gaat leveren. In dat geval zou Nederland in de achtste finales dus zeker een confrontatie met Duitsland, Portugal of Frankrijk ontlopen.