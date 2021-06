Sergio Busquets staat op het punt om weer aan te sluiten bij de selectie van Spanje. De middenvelder van FC Barcelona is negatief getest op het coronavirus en kan in actie komen op het EK.

Busquets testte in de aanloop naar het EK positief en verbleef sindsdien in isolatie. Het zorgde voor ongerustheid in de selectie, die zich na bemoeienis van de Spaanse voetbalbond en de politiek alsnog mocht laten vaccineren.

Na de coronabesmetting van Busquets werd een parallelle bubbel gecreëerd van spelers die alsnog opgeroepen konden worden als meer spelers uit de EK-selectie besmet zouden blijken. Het bleef echter bij de positieve test van Busquets.

De 32-jarige middenvelder, die zich vrijdag in Sevilla bij de groep voegt, miste de eerste wedstrijd, waarin Spanje ondanks een flink overwicht teleurstellend met 0-0 gelijkspeelde tegen Zweden.

Spanje staat zaterdag om 21.00 uur in het tweede groepsduel tegenover Polen. Woensdag is Slowakije de laatste tegenstander in poule E.

Busquets begint aan zijn zesde eindtoernooi met Spanje. Hij was er al bij op de WK's van 2010, 2014 en 2018 en de EK's van 2012 en 2016.