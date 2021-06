In de rubriek Oud-Oranje oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 5 Berry van Aerle, die 35 interlands speelde en met Oranje Europees kampioen werd in 1988.

1. Wat voor indruk maakte Oranje tegen Oostenrijk?

"Oranje heeft verdiend gewonnen, maar het spel is nog niet om vrolijk van te worden. De spitsen moeten dodelijker zijn voor het doel en we geven tegen Oekraïne en Oostenrijk nog te veel kansen weg. Tegen deze tegenstanders kan dat nog, maar als je straks de grotere landen tegenkomt, wordt het afgestraft."

2. Denzel Dumfries, net als jij vroeger rechtsback, werd weer verkozen tot man van de wedstrijd. Terecht?

"Ik heb weer van hem genoten. Hij was natuurlijk betrokken bij twee doelpunten en het is fantastisch om te zien dat zijn instelling wordt beloond met zo'n hoofdrol. Al moet ik zeggen dat Frenkie de Jong voor mij de man van de wedstrijd was, hij was donderdag echt fantastisch."

Berry van Aerle - op de onderste rij in het midden - speelde elke minuut op het EK in 1988. Berry van Aerle - op de onderste rij in het midden - speelde elke minuut op het EK in 1988. Foto: Pro Shots

3. Hoe zou jij de laatste groepswedstrijd gebruiken?

"Het is een wedstrijd waarin je vertrouwen moet tanken. Noord-Macedonië is de minste tegenstander van de groep en het zou fijn zijn om een aantal goals te maken. Of ik spelers zou sparen? Frank de Boer traint elke dag met de groep en als ik hem was, zou ik alleen de spelers met kleine pijntjes rust geven. Verder is het overdreven om spelers tevreden te houden met speelminuten, de spelers moeten al tevreden zijn dat ze tot de EK-selectie behoren."

4. Op welke manier moet De Boer de komende dagen invullen?

"Je moet zoeken naar de balans tussen ontspanning en concentratie. Het is niet mogelijk om de focus dagenlang vast te houden. Daar kan de bondscoach rekening mee houden, maar daar hebben de spelers ook hun eigen rol in. Al zijn de mogelijkheden om te ontspannen waarschijnlijk in deze periode met corona minder aanwezig dan in mijn tijd."

5. Hoe ver komt Oranje op dit EK?

"Oranje zit nog niet op het niveau van Frankrijk, Portugal of Italië, maar er is nog tijd om wel op dit niveau te komen. Mede door de ingewikkelde opzet van het toernooi is het antwoord afhankelijk van de vraag wanneer Oranje een van deze toplanden tegenkomt."