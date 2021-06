Bij Oostenrijk heerst teleurstelling, maar ook berusting na de 2-0-nederlaag tegen het Nederlands elftal op het EK. De spelers ondervonden dat Oranje een maatje te groot was.

"We wisten dat Nederland heel, heel veel kwaliteit zou hebben. We probeerden moedig te spelen en ons niet terug te laten drukken, maar we vonden niet de oplossingen waarop we hoopten", zei aanvoerder David Alaba, die de penalty veroorzaakte waaruit Memphis Depay voor 1-0 zorgde.

Collega-verdediger Martin Hinteregger schreef de nederlaag ook toe aan de kracht van Oranje. "We speelden niet zo slecht, maar kwamen niet dicht genoeg bij het doel. Nederland verdedigde goed, al leden we ook te makkelijk balverlies. De individuele klasse gaf de doorslag. Tegen zo'n goede ploeg waren we gewoon niet goed genoeg."

Middenvelder Andreas Ulmer trok min of meer dezelfde conclusie. "Je kon zien welke kwaliteiten Nederland heeft. Ze waren zelfverzekerd aan de bal, bewogen veel en schakelden snel. We probeerden wel aan te vallen, maar dat lukte niet zo goed door de kracht van de tegenstander."

Bondscoach Foda baalt vooral van eerste helft

De eindstand werd in de tweede helft bepaald door Denzel Dumfries, die kon scoren na een pass van zijn PSV-ploeggenoot Donyell Malen en daarmee al zijn tweede doelpunt van het EK maakte.

Volgens Franco Doda, de Duitse bondscoach van Oostenrijk, slaagde zijn ploeg er vooral voor rust niet in om het Nederland echt moeilijk te maken.

"In de eerste helft verloren we te makkelijk de bal en speelden we Nederland in de kaart. We maakten te veel fouten in de opbouw", zei hij. "In de tweede helft ging het beter en konden we meer druk zetten. We spelen nu een finale tegen Oekraïne."

Oostenrijk heeft net als Oekraïne een keer gewonnen en een keer verloren. De laatste speelronde van groep C, waarin het al geplaatste Nederland nog tegen Noord-Macedonië speelt, is maandag.