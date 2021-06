De Nederlandse kranten zijn vrijdag blij en positief na de 2-0-overwinning van Oranje op Oostenrijk tijdens het EK, maar nog niet zo onder de indruk van het spel. Ze verwachten dat het lastig wordt bij een moeilijkere tegenstander in de knock-outfase.

"Armoedig voetbal gaat bij het Nederlands elftal gepaard met weelderige resultaten", schrijft de Volkskrant. "Vlijtig zijn ze zeker, de mannen van Oranje, hartverwarmend werklustig zelfs. Alleen met voetbal blijft het behelpen. In de ArenA was de dag gekomen dat het modale Oostenrijk meestal beter voetbalde dan Nederland."

Over het 5-3-2-systeem schrijft de krant: "Het duurt ook even om de speelwijze te doorgronden, gesteld dat de tijd van een toernooi lang genoeg is. De huidige positie als groepswinnaar is mogelijk de redding. Als Nederland straks tegen een zware tegenstander speelt, heeft de ploeg het systeem mogelijk net voldoende onder de knie."

Trouw noemt het Nederlandse elftal "een ploeg die het bij vlagen nog knap lastig had met een middelmatige opponent". "En een Oranje dat af en toe in niveau wegzakte en slordig was in de afwerking."

'Het centrale trio heerste en overheerste'

Ook NRC vindt het spel van Oranje niet helemaal overtuigend. "Maar het was voldoende. Misschien is die overtuiging, die aloude dominantie gecreëerd door mannen als Johan Cruijff, Marco van Basten en Robin van Persie, ook wel te veel gevraagd na zeven jaar zonder eindtoernooi."

De Telegraaf is overwegend positiever over het spel van Oranje. "Sowieso stond Oranje verdedigend beter georganiseerd dan tegen Oekraïne", aldus de krant.

"Het Nederlands elftal gaf vrijwel niets weg tegen de Oostenrijkers, die niet verder kwamen dan een paar afstandsschoten. Dat lag aan de goede organisatie van Oranje, maar ook aan het armetierige spel aan de bal van Oostenrijk, dat voetballend heel weinig liet zien in de Johan Cruijff ArenA."

Ook het AD ziet veel lichtpuntjes in de wedstrijd, die toch maar zakelijk en gemakkelijk gewonnen werd. "Het centrale trio achterin heerste en overheerste. Frenkie de Jong was geregeld een genot om naar te kijken, terwijl ook Marten de Roon zijn waarde bewees als dichtloper van ruimtes."