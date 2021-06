Bondscoach Frank de Boer maakt zich geen zorgen over de mindere vorm waarin Memphis Depay vooralsnog verkeert op het EK. Hij denkt dat de aanvaller snel weer van grote waarde zal zijn voor de ploeg.

Memphis zette Nederland donderdag in de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-0-zege) uit een strafschop op voorsprong, maar grossierde verder vooral in balverlies en miste bovendien een enorme kans. Zondag tegen Oekraïne (3-2-overwinning) kwam hij niet tot scoren.

"Laten we ervan uitgaan dat Memphis alleen maar stappen kan maken en dat hij in de komende wedstrijden, als het er echt om gaat, weer de belangrijke man is. Ik heb daar alle vertrouwen in", zei De Boer na het duel met Oostenrijk op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Hij heeft vandaag toch ook weer die penalty gemaakt en de voorassist gegeven bij de 2-0. Natuurlijk weet hij zelf ook wel dat hij dingen beter kan doen, maar laat hem dat lekker bewaren voor de achtste finales en hopelijk nog meer rondes."

236 EK-update: 'Het worden tien rare dagen voor Oranje'

Dumfries: 'Memphis is een fantastische speler'

Vooralsnog is Denzel Dumfries de grote man bij Oranje. De rechtsback van PSV was tegen Oekraïne én Oostenrijk trefzeker en is met twee doelpunten de gedeeld topscorer van het toernooi. Hij werd in beide duels ook nog eens uitgeroepen tot man of the match.

"Ik sluit me aan bij de woorden van de trainer. Ik maak me ook geen enkele zorgen over Memphis. Hij is een fantastische speler. Ik denk dat we in elke wedstrijd zijn kwaliteiten zien. Ik heb alle vertrouwen in hem", aldus Dumfries.

Maandag sluit Nederland de groepsfase af tegen Noord-Macedonië. Voor Oranje staat er dan weinig op het spel, aangezien de ploeg van bondscoach De Boer al zeker is van een plek in de achtste finales én de poulewinst.

Nederland-Noord-Macedonië begint maandag om 18.00 uur en wordt net als de duels met Oekraïne en Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam afgewerkt. Zondag 27 juni staat voor Oranje de achtste finale op het programma in Boedapest. De tegenstander wordt de nummer drie van poule D, E of F.