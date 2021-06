Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal is er nog niet over uit hoe hij zijn ploeg maandag laat spelen in de voor Oranje weinig belangrijke afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië op het EK. Hij twijfelt of hij vast moet houden aan de 5-3-2-formatie of moet kiezen voor 4-3-3.

Oranje acteert sinds de twee oefenduels voorafgaand aan het EK, met Schotland (2-2) en Georgië (3-0-zege), in 5-3-2. Dat leverde veel kritiek op vanwege het vaak stroeve spel, maar tijdens het EK lijkt het allemaal op zijn plek te vallen en werd er eerst vrij overtuigend gewonnen van Oekraïne (3-2) en donderdag van Oostenrijk (2-0).

"We moeten goed overleggen met de performance coach en de spelers zelf om te bepalen wat het beste is voor de aankomende wedstrijd", zei De Boer op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Willen we de jongens in hun ritme houden, waardoor je ook de 5-3-2 nog kan verfijnen, of zal je een gedeelte rust moeten geven? Dat gaan we tegen elkaar afwegen."

"Ik heb er zeker aan gedacht om drie aanvallers op te stellen tegen Noord-Macedonië. Het enige nadeel is dat zij de laatste tijd telkens met vijf man achterop spelen. Ik snap wel dat je nu denkt: ja, maar wij zijn Nederland en zij zijn Noord-Macedonië. Maar je wil ook met een goed gevoel naar de achtste finales toeleven."

"Ik heb persoonlijk in mijn hoofd zitten om het tegen Noord-Macedonië een beetje hetzelfde te doen als tegen Oekraïne en Oostenrijk, maar dan bijvoorbeeld met één buitenspeler. Eigenlijk zoals Italië het doet."

Meeste basisspelers willen spelen tegen Noord-Macedonië

Als het aan de meeste basisspelers van de wedstrijden tegen Oekraïne en Oostenrijk ligt, komen zij ook gewoon in actie tegen Noord-Macedonië. Dat land moet zelf winnen om een kans te maken op een plek in de achtste finales, waar Nederland al zeker is van poulewinst.

"Als ik naar mezelf kijk, dan wil ik gewoon spelen", aldus Daley Blind, die tegen Oostenrijk mopperend het veld verliet toen hij halverwege de tweede helft werd gewisseld. "Ik denk dat iedereen er zo in staat. We willen ook van Noord-Macedonië winnen, want dat is belangrijk voor het vertrouwen en om het goede gevoel vast te houden."

"Hoe meer ik speel, hoe beter ik me voel", vertelde Matthijs de Ligt, die tegen Oostenrijk zijn rentree maakte na een liesblessure en in de slotfase last kreeg van kramp. "Ik ben een speler die het veel van explosief wenden en keren moet hebben. Als je dan zestien dagen eruit bent geweest, krijg je op een gegeven moment een klap."

Aanvoerder Georginio Wijnaldum waakt voor verslapping tegen Noord-Macedonië. "Als je er al bent in de poule, ben je geneigd om wat minder te doen. We hebben een team dat ontzettend hard moet werken en geconcentreerd moet zijn om resultaat te kunnen boeken, dus dat moeten we ook in de laatste wedstrijd doen."

Nederland-Macedonië begint maandag om 18.00 uur en wordt net als de duels met Oekraïne en Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam afgewerkt. Zondag 27 juni staat voor Oranje de achtste finale op het programma in Boedapest. De tegenstander wordt de nummer drie van poule D, E of F.