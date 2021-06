Na de 2-0-overwinning op Oostenrijk van donderdag is voor Oranje veel duidelijk over het vervolg van het EK. Ligt de weg naar de halve finales open? Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Oranje is groepswinnaar

Oranje staat met zes punten uit twee wedstrijden bovenaan in groep C. Oekraïne en Oostenrijk spelen in de laatste speelronde nog tegen elkaar en kunnen - als Nederland verliest van het nog puntloze Noord-Macedonië - op evenveel punten komen. Anders dan op een WK, waar doelsaldo zwaarder weegt, geeft onderling resultaat op een EK de doorslag bij een gelijk aantal punten. Omdat Oranje gewonnen heeft van zowel Oekraïne als Oostenrijk, eindigt het altijd boven die twee landen.

Wedstrijd tegen Noord-Macedonië draait om 1 miljoen euro

Omdat Nederland al zeker is van de eerste plaats, staat maandag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië niets meer op het spel voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer. Er is alleen geld te verdienen. Een overwinning levert de KNVB 1 miljoen euro aan premie op en een gelijkspel 500.000 euro.

93 De Boer denkt aan 4-3-3-opstelling tegen Noord-Macedoniƫ

Oranje heeft tien dagen 'rust'

Door het veiligstellen van groepswinst is Nederland het eerste land van alle EK-landen dat weet waar het terechtkomt in het schema van de knock-outfase. De achtste finale van Oranje is op 27 juni in Boedapest. Tot die tijd kan De Boer schaven aan het spel, ook in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië.

236 EK-update: 'Het worden tien rare dagen voor Oranje'

Oranje gaat na anderhalf jaar weer in vol stadion spelen

In Hongarije zijn de coronamaatregelen minder streng. De Puskás Aréna in Boedapest - met een capaciteit van ongeveer 65.000 - zat dinsdag bijna vol voor de wedstrijd Hongarije-Portugal. Bij de achtste finale van Oranje zal dat niet anders zijn. Het wordt de eerste interland van Nederland in een vol stadion sinds 19 november 2019, toen onder bondscoach Ronald Koeman in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 gewonnen werd van Estland. Corona was nog ver weg.

76 De Boer: 'We kunnen in balbezit veel beter dan we hebben laten zien'

Oranje treft in achtste finales nummer 3 groep D/E/F

Oranje speelt in de achtste finales tegen de nummer 3 van groep D, E of F. Dat klinkt op papier niet als de lastigste klus, maar groep F bestaat uit regerend wereldkampioen Frankrijk, regerend Europees kampioen Portugal, viervoudig wereldkampioen Duitsland en Hongarije. Oranje kan dus toch een topland treffen. Hoe wordt bepaald welke nummer drie Nederland treft, zie je in dit schema. Momenteel zijn de nummers drie: Kroatië (groep D), Zweden (groep E) en Duitsland (groep F).

Oranje kan pas in halve finales andere groepswinnaar treffen

Mocht Oranje de achtste finales overleven, dan speelt het op 3 juli om 18.00 uur in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe tegen de winnaar van de confrontatie tussen de nummer twee van groep A en de nummer twee van groep B. Op dit moment zijn dat Wales (A) en Rusland (B). In de halve finale in Londen kan Nederland pas voor het eerst een andere groepswinnaar treffen.