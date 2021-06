Bondscoach Frank de Boer was zeer tevreden over het degelijke spel van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Door de 2-0-zege op de Oostenrijkers verzekerde het Nederlands elftal zich van groepswinst en een plaats in de achtste finales op het EK.

"Ik ben zeer tevreden", aldus De Boer na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "Ik hoorde Daley net zeggen dat het een zakelijke zege was. Ik wil het niet zo noemen. We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld."

"Tegen Oekraïne hebben we te veel kansen weggegeven. Dat hebben we vandaag bijna niet gedaan", vervolgde De Boer. "We stonden goed en wilden ze onder druk zetten. Daardoor hebben we veel ballen veroverd, maar vooral in de eerste helft waren we slordig en verloren we heel snel de bal."

"Ik vond het frustrerend. Dat heb ik in de rust ook gezegd: je doet bijna alles goed, maar na drie seconden ben je 'm weer kwijt. Tegen Oekraïne ging dat wel goed. Ze hebben in elk geval de boodschap begrepen hoe we willen spelen en druk willen zetten. Dat is de houvast die je altijd moet hebben. Dat als je in balbezit niet helemaal top bent, je toch weinig weggeeft."

Oranje won mede dankzij een doelpunt van Denzel Dumfries van Oostenrijk. Foto: ANP

'Het kan beter in balbezit'

De Boer denkt niet dat zijn ploeg met de handrem erop speelde na de 2-0-voorsprong, die op het bord kwam door een benutte strafschop van Memphis Depay na ruim tien minuten en een doelpunt van Denzel Dumfries halverwege de tweede helft.

"Ik denk dat we continu hebben geprobeerd om druk te zetten, maar je moet bij een 2-0-voorsprong slim zijn en de bal rondspelen. Dat deden we een paar keer fantastisch en dat demotiveert de tegenstander enorm. Ik heb een goed Nederlands elftal zien, maar het kan beter in balbezit. We moeten niet te vroeg pieken."

De Boer kon nog niet zeggen of hij spelers rust gaat geven in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië, die door de groepswinst een formaliteit is. "Dat gaan we goed overleggen. Sommige jongens zullen rust nodig hebben en anderen hebben baat bij ritme. We moeten kijken hoe intens deze wedstrijd is geweest en of spelers voldoende kunnen herstellen. De achtste finale in Boedapest is verreweg de belangrijkste."