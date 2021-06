Denzel Dumfries was donderdagavond in het EK-duel met Oostenrijk (2-0) net als in de openingswedstrijd goud waard voor Oranje door te scoren. De rechtsback is nu gedeeld topscorer op het toernooi, maar probeert koel te blijven.

"Dit begint wel op een jongensdroom te lijken", zei Dumfries na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen de NOS. "Maar de drie punten zijn het belangrijkste. We zijn goed van start gedaan dit EK en nu is het kwestie van focus blijven houden."

De 25-jarige Dumfries zorgde afgelopen zondag tegen Oekraïne (3-2) in de slotfase voor de winnende treffer en tegen Oostenrijk was hij opnieuw verantwoordelijk voor het slotakkoord. De vleugelverdediger ging bij een counter mee naar voren en werkte de bal op aangeven van Donyell Malen binnen.

Ook bij de 1-0 vertolkte Dumfries een hoofdrol. De verdediger van PSV werd geraakt aan de rand van het strafschopgebied, waarna Memphis Depay vanaf 11 meter kon scoren. "Dat was een terechte penalty. Bij de 2-0 stond Donyell goed op scherp, waarna ik 'm alleen maar binnen hoefde te tikken."

Denzel Dumfries is door zijn treffer tegen Oostenrijk gedeeld topscorer op het EK. Foto: ANP

'We hebben geleerd van de vorige wedstrijd'

Dumfries was met name te spreken over het spel van Oranje, dat tegen Oostenrijk vooral in de eerste helft weinig kansen weggaf. "Je kon zien dat we geleerd hebben van de vorige wedstrijd. We speelden scherp en hielden de nul."

De zege op Oostenrijk was genoeg voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer om zich als groepswinnaar voor de achtste finales te plaatsen. Oranje reist na het laatste groepsduel met Noord-Macedonië (maandagavond) naar Boedapest.

In een vol stadion treft Nederland op zondag 27 juni de nummer drie uit poule D, E of F voor een plek bij de laatste acht. Dumfries denkt dat Oranje hoge ogen kan gaan gooien. "Je weet waar we voor gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het goed gaan doen."