Het Nederlands elftal heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van het EK én groepswinst veiliggesteld. De ploeg van bondscoach Frank de Boer was in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam door een benutte strafschop van Memphis Depay en een treffer van Denzel Dumfries met 2-0 te sterk voor Oostenrijk.

Oranje speelde geen sterke eerste helft, maar kwam in de elfde minuut wel op voorsprong door een benutte strafschop van Memphis na een overtreding op Dumfries. Vlak voor rust liet Memphis een enorme kans op 2-0 onbenut.

In de 67e minuut werd het alsnog 2-0. Invaller Malen ontsnapte bij een counter en de meegelopen Dumfries tikte eenvoudig binnen. Daarmee was het duel beslist, al kreeg Oostenrijk nog wat kansjes.

Door de overwinning staat Oranje na twee speelronden in groep C op zes punten, gevolgd door Oekraïne en Oostenrijk met drie punten. Zij kunnen in punten nog op gelijke hoogte komen met Nederland, maar onderling resultaat geeft de doorslag en dus kan de ploeg van De Boer groepswinst niet meer ontgaan.

Maandag om 18.00 uur sluit Oranje de groepsfase in de ArenA af tegen het nog puntloze Noord-Macedonië. Het is al duidelijk dat de achtste finale van Oranje op zondag 27 juni in Boedapest gespeeld wordt en de nummer drie van groep D, E of F de tegenstander is. Een eventuele kwartfinale is op 3 juli in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

Denzel Dumfries en Donyell Malen juichen na de 2-0. Denzel Dumfries en Donyell Malen juichen na de 2-0. Foto: Getty Images

Strafschop na inmenging VAR

Met Matthijs de Ligt in plaats van Jurriën Timber in de basis kende Nederland-Oostenrijk niet zo'n stormachtig begin als in het openingsduel met Oekraïne. Toch was het na elf minuten al 1-0 voor Oranje. De Oostenrijkse aanvoerder David Alaba tikte Dumfries net binnen het strafschopgebied op de voet. De Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeld zag er niets in, maar na inmenging van de VAR werd het alsnog een penalty. Memphis legde aan en schoot laag in de hoek raak.

Zo had Oranje de gewenste start, maar het spel kon beter. Memphis schoot in de 25e minuut hard aan de verkeerde kant van de paal in het zijnet en daar bleef het qua mogelijkheden lange tijd bij. Oostenrijk bleef goed op de been, maar kwam ook niet verder dan een schot van Christoph Baumgartner, dat geblokt werd door De Ligt.

Aan het einde van de eerste helft was er ineens een enorme kans voor Oranje. Weghorst legde de bal breed op Memphis, terwijl doelman Daniel Bachmann uit positie was. De aanvaller raakte de bal totaal verkeerd, waardoor het 1-0 bleef. Een minuut later liet Georginio Wijnaldum nog een goede mogelijkheid onbenut.

Memphis Depay juicht na zijn benutte strafschop voor de 1-0. Memphis Depay juicht na zijn benutte strafschop voor de 1-0. Foto: Pro Shots

De Vrij kopt bijna raak

Na rust werd het spel van Oranje niet meteen beter en klonk er in de 58e minuut zelfs een fluitconcertje van de zestienduizend toeschouwers in de ArenA. Een paar minuten later veerde dat publiek op, want eindelijk was er weer een kans voor Nederland. Een kopbal van De Vrij werd ternauwernood gekeerd door Bachmann en de rebound van De Ligt ging via een Oostenrijks been naast.

Na 65 minuten voerde De Boer een driedubbele wissel door in de hoop iets te forceren. Malen kwam voor Weghorst en ook Owen Wijndal en Nathan Aké vielen in. Met de snelheid van Malen had Oranje meer kans op een succesvolle counter en in de 67e minuut slaagde dat plan. Malen brak door de Oostenrijkse defensie en legde breed op de meegelopen Dumfries, die de 2-0 binnentikte.

Met de marge van twee op het scorebord was de wedstrijd zo goed als beslist, ook omdat Oostenrijk aanvallend niet overtuigde. Alaba schoot nog een keer hard voorlangs en keeper Maarten Stekelenburg bracht redding bij een kopbal van invaller Karim Onisiwo. Zo bleef het 2-0, waardoor nu al zeker is dat Oranje als groepswinnaar doorgaat naar de laatste zestien.