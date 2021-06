Christian Eriksen heeft donderdagavond direct van zich laten horen na de EK-wedstrijd van Denemarken tegen België (1-2-verlies). Volgens spits Martin Braithwaite was de middenvelder, die nog altijd in het ziekenhuis ligt nadat hij vorige week een hartstilstand kreeg, onder de indruk van het spel van zijn ploeggenoten.

"Christian stuurde een bericht in onze groepsapp. Ik heb het slechts heel even kunnen zien, maar hij schreef dat we supergoed hebben gespeeld", zei FC Barcelona-aanvaller Braithwaite na de verloren wedstrijd in Kopenhagen op de persconferentie.

Denemarken kwam tegen België voor het eerst in actie sinds Eriksen vorige week zaterdag in het openingsduel met Finland een hartstilstand kreeg en op het veld gereanimeerd moest worden. De oud-Ajacied voelt zich weer goed, maar moet nog in het ziekenhuis blijven tot alle onderzoeken zijn afgerond.

In de wedstrijd tegen België ging er veel aandacht uit naar Eriksen. Het spel werd na het verstrijken van de tiende minuut - Eriksen draagt rugnummer 10 - stilgelegd door scheidsrechter Björn Kuipers, waarna een massaal applaus volgde. Op de tribunes werden er spandoeken ontvouwd om de middenvelder te steunen.

Ondanks de nederlaag overheerste bij Denemarken de trots. Met name in de eerste helft had België het moeilijk met de Denen, die al na twee minuten aan de leiding gingen via Yussuf Poulsen. Na rust dolf de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand alsnog het onderspit door doelpunten van Thorgan Hazard en uitblinker Kevin De Bruyne.

"Ik ben het eens met Eriksen", zei Braithwaite, doelend op zijn complimenten over het spel van zijn ploeg. "Zelf speel ik in Spanje misschien voor de beste club van de wereld, nu heb ik voor het beste team van de wereld gespeeld. Het is geweldig wat we vooral voor rust hebben laten zien. Jammer dat het niet tot een resultaat heeft geleid."