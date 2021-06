De Deense bondscoach Kasper Hjulmand is trots op zijn spelers voor de wijze waarop ze zich herpakt hebben na de hartaanval van Christian Eriksen. De Denen verspeelden donderdag een voorsprong tegen België en verloren met 1-2.

"Dit is een geweldige prestatie van de spelers", aldus Hjulmand na afloop tegen Viaplay. "We hadden deze wedstrijd kunnen winnen, terwijl ze een paar dagen geleden een van hun beste vrienden voor hun leven zagen vechten. Dit is fantastisch."

"We hebben de emoties omgezet in prestaties. De spelers durfden te zeggen hoe ze zich voelden. Sommigen mensen hebben gezegd dat we moesten inpakken, maar we zitten nog in het toernooi en leven in het heden. De spelers concentreren zich op de wedstrijd met Christian in hun gedachten."

Volgens Hjulmand waren de spelers zwaar aangeslagen na de hartaanval van Eriksen, die tijdens de wedstrijd tegen Finland ineenzakte en succesvol werd gereanimeerd. "Het was intens", aldus de Deen. "Gelukkig hielp het voetbal voor de nodige afleiding. Zonder de steun van het land was het misschien niet mogelijk geweest om te spelen. Het gaf ons energie en moraal."

Hjulmand omhelst na afloop zijn aanvoerder Simon Kjaer. Hjulmand omhelst na afloop zijn aanvoerder Simon Kjaer. Foto: AFP

'Diep geraakt door het volkslied'

"We hadden ons voorbereid op de emoties", vervolgde Hjulmand, die na het verstrijken van de tiende minuut klapte voor zijn nummer tien Eriksen. "Ik was al diep geraakt toen het volkslied werd gezongen. We hadden van tevoren afgesproken om volle bak te gaan."

Denemarken kwam al na twee minuten spelen op voorsprong tegen België en zette de nummer één van de FIFA-ranglijst met de rug tegen de muur, maar de bezoekers herpakten zich na rust en wonnen alsnog met 1-2 door doelpunten van Thorgan Hazard en Kevin De Bruyne.

"Ik ben vandaag maar over één ding teleurgesteld en dat is het resultaat", aldus Hjulmand. "Het is heel gek dat we niets uit deze wedstrijd hebben gehaald. We domineerden tegen het sterkste team van de wereld. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en de berichten. Het betekent veel voor ons."