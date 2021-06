Kevin De Bruyne kijkt met een overwegend goed gevoel terug op zijn rentree. De Belgische middenvelder, die eind mei in de Champions League-finale van Manchester City tegen Chelsea zijn neus en oogkas brak, kwam in het EK-duel met Denemarken na rust het veld in en hielp de 'Rode Duivels' aan een 1-2-zege.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

In de 54e minuut leverde De Bruyne de assist bij de gelijkmaker van Thorgan Hazard en twintig minuten voor tijd schoot hij zelf fraai raak. Hoewel hij in één helft direct zijn stempel drukte bij België, bleef De Bruyne zelf bescheiden.

"Ik vond het zelf oké, maar ik had ook mindere momenten", zei de tachtigvoudig international volgens Sporza. "Omdat die breuk nog niet helemaal geheeld was, was ik soms angstig om duels aan te gaan met mijn hoofd. Het was ook zwaar, want het was een intens half uur."

De Bruyne brak zijn neus en oogkas in de Champions League-finale na een botsing met Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger. De middenvelder moest geopereerd worden en miste het eerste duel van België op het EK met Rusland (3-0-winst).

Kevin De Bruyne was goud waard voor België met een doelpunt en een assist. Kevin De Bruyne was goud waard voor België met een doelpunt en een assist. Foto: Getty Images

'Ik heb geen gevoel meer aan linkerkant van mijn neus'

Tijdens zijn invalbeurt tegen Denemarken had De Bruyne nergens last van. "Ik heb immers geen gevoel meer aan de linkerkant van mijn neus. Die zenuw is aangetast en het kan tot zes maanden duren voor dat gevoel terug is. Het is heel vervelend, maar je kunt ermee spelen."

De Bruyne zag voor rust dat zijn ploeg het erg moeilijk had met Denemarken, dat de eerste wedstrijd speelde sinds het incident met Christian Eriksen, die vorige week in het duel met Finland een hartstilstand kreeg. De Deen voelt zich weer goed gezien de omstandigheden, maar ligt ter controle nog in het ziekenhuis.

"Je wist dat het moeilijk zou worden door alles wat er gebeurd is. In de tweede helft konden we de bal wel rustig rondspelen en op het juiste moment de actie inzetten. Ik ben blij dat we getoond hebben dat we weerbaar zijn. Dat is heel belangrijk in een toernooi", aldus De Bruyne, die met België al zeker is van een plek in de achtste finales.