Dankzij de winst op Oostenrijk is het zeker dat het Nederlands elftal op 27 juni de achtste finale in Boedapest gaat spelen. Ook Oranjefans kunnen bij die wedstrijd zijn, maar het coronavirus is de wereld nog niet uit. Dit is wat je moet weten over het afreizen naar Hongarije.

Hongarije heeft op dit moment als kleurcode geel ('let op, veiligheidsrisico's'). Meestal betekent zo'n geel reisadvies dat toeristische reizen mogelijk zijn, maar dat is bij Hongarije niet het geval. Het land heeft namelijk strenge beperkingen opgelegd aan reizende mensen. Zij mogen alleen het land in als ze bijvoorbeeld voor zaken reizen of in het land studeren. Een opvallende uitzondering op de reisbeperkingen heeft het land gemaakt voor mensen die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor een EK-wedstrijd.

Dit is de coronasituatie in Hongarije: Inmiddels zijn zo'n 5,4 miljoen mensen in het 9,7 miljoen inwoners tellende land gevaccineerd. Van hen hebben 4,3 miljoen ook al een tweede dosis van het vaccin gehad.

Toen de 5 miljoenste vaccinatie was gezet, werden de meeste maatregelen losgelaten. Wel is het nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld winkels en het openbaar vervoer.

In Hongarije is de Indiase variant, ook wel de deltavariant genoemd, dominant.

In juni werden tussen de honderd en tweehonderd positieve tests per dag gemeld. Ter vergelijking: dit waren in maart ruim negenduizend per dag.

Mocht je een toegangsbewijs hebben, dan kom je alleen het land in als je een recente negatieve coronatest kan laten zien. Die coronatest mag niet langer dan drie dagen voor vertrek zijn afgenomen. Daarnaast moet je er ook mee akkoord gaan dat je een medisch onderzoek kan ondergaan, zo valt te lezen op de website van de Hongaarse politie. Meereizen met een Oranjefan zonder zelf een geldig EK-ticket te hebben, kan dus niet.

Het is daarnaast nog niet bekend of Oranjefans gevaccineerd moeten zijn om bij de wedstrijd aanwezig te mogen zijn. Die voorwaarde werd bij de eerdere wedstrijd tussen Hongarije en Portugal wél gesteld. Toen zaten ruim 50.000 toeschouwers in de uitverkochte Puskás Aréna.

Op dit moment hoeven Oranjefans bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine en hoeven ze ook geen negatieve coronatest te overhandigen. Dat komt doordat de coronasituatie in Hongarije daar (vooralsnog) geen aanleiding toe geeft, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wanneer de tickets voor de EK-wedstrijd in de verkoop gaan, is nog niet duidelijk. De KNVB liet donderdag weten dat daarover waarschijnlijk pas na maandag, wanneer Nederland de derde wedstrijd tegen Noord-Macedonië speelt, meer duidelijkheid over komt. Ook over het aantal tickets dat beschikbaar komt voor de Nederlandse fans is nog niets te zeggen.