Denemarken heeft donderdag het eerbetoon aan Christian Eriksen niet weten op te luisteren met een overwinning op België. De Denen verspeelden een voorsprong en verloren met 1-2 van België.

Denemarken kwam al na twee minuten verrassend op voorsprong via Yussuf Poulsen, die profiteerde van geblunder in de Belgische defensie. België herpakte zich na rust en kwam op gelijke hoogte via Thorgan Hazard, waarna de teruggekeerde Kevin De Bruyne de Belgen de zege bezorgde.

Scheidsrechter Björn Kuipers legde na het verstrijken van de tiende minuut de wedstrijd stil voor een eerbetoon aan Eriksen. De middenvelder werd zaterdag in het duel met Finland getroffen door een hartaanval en moest op het veld gereanimeerd worden door het medisch personeel.

De spelers, begeleiders en 25.000 aanwezige toeschouwers klapten massaal voor Eriksen, die het inmiddels goed maakt en in het ziekenhuis dat vlak naast het stadion in Kopenhagen ligt. Eerder op de dag werd duidelijk dat hij een inwendige defibrillator krijgt om toekomstige hartproblemen te voorkomen.

Door de overwinning op Denemarken is België zeker van een plaats in de achtste finales. De Belgen wonnen eerder met 3-0 van Rusland en kunnen op basis van onderling resultaat niet meer worden gepasseerd door twee landen, ook niet als het maandag in de laatste groepswedstrijd verliest van nummer drie Finland.

Denemarken moet op zijn beurt het laatste groepsduel met Rusland winnen om uitzicht te houden op de laatste zestien. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand heeft na de eerdere nederlaag tegen Finland nog geen punt veroverd en kan hooguit nog derde worden.

Denemarken niet overmand door emoties

Na enkele emotionele dagen leken de spelers van Denemarken de knop te hebben omgezet, want ze kwamen furieus uit de startblokken tegen België. Na twee minuten viel al de 1-0 in het Parken-stadion. Jason Denayer leverde de bal zomaar in en zag Poulsen met een schuiver de Belgische doelman Thibaut Courtois verschalken.

België maakte een zwakke indruk en werd overrompeld door Denemarken, ook na het fraaie eerbetoon na de tiende minuut. De ploeg van bondscoach Robert Martínez schoot in de eerste helft slechts één keer op doel.

Met de ingevallen De Bruyne in de gelederen leek België na de rust een wedergeboorte te hebben ondergaan, want de Belgen domineerden tot het einde de wedstrijd. In de 55e minuut viel al de gelijkmaker. Thorgan Hazard kon op aangeven van De Bruyne van dichtbij de 1-1 binnentikken.

Een kwartier later greep De Bruyne de hoofdrol door de winnende 1-2 te maken. De aanvoerder, die de eerste groepswedstrijd tegen Rusland nog moest missen vanwege een gebroken oogkas en neus, schoot met zijn linkerbeen feilloos binnen.

Denemarken zette in de slotfase nog aan en was ook dicht bij de gelijkmaker. Martin Braithwaite kopte van dichtbij op de lat, terwijl Mathias Jensen nipt over schoot. Thomas Meunier kon de wedstrijd diep in blessuretijd nog beslissen toen de Deense keeper Kasper Schmeichel was meegetrokken bij een hoekschop van Denemarken, maar zijn inzet werd vlak voor de doellijn gekeerd. De misser van de rechtsachter stond de zege van België op een emotionele avond in Kopenhagen niet in de weg.