Matthijs de Ligt vervangt donderdag Jurriën Timber in de basisopstelling van het Nederlands elftal voor de tweede groepswedstrijd op het EK tegen Oostenrijk in Amsterdam. De Ligt is volledig hersteld van een liesblessure.

De Ligt liep de kwetsuur vorige week op tijdens het trainingskamp van Oranje in Portugal. Bondscoach Frank de Boer liet hem zondag buiten de selectie voor het eerste EK-duel met Oekraïne (3-2-zege), omdat hij geen risico met hem wilde nemen.

Woensdag werd duidelijk dat De Ligt tegen Oostenrijk zou terugkeren in het basisteam, maar De Boer wilde toen nog niet zeggen ten koste van wie dat zou gaan. Dat blijkt dus Timber, die een goede indruk maakte tegen Oekraïne, wat pas zijn derde interland was.

Verder verschijnen dezelfde tien namen aan de aftrap als tijdens het treffen met Oekraïne. Patrick van Aanholt krijgt als linksback opnieuw de voorkeur boven Owen Wijndal en Wout Weghorst als een van de twee aanvallers de voorkeur boven Donyell Malen.

Maarten Stekelenburg is de doelman, Denzel Dumfries, De Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind en Van Aanholt vormen de verdediging, Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum staan op het middenveld en Memphis Depay en Weghorst fungeren als aanvaller.

Marko Arnautovic is wegens beledigingen aan het adres van een speler van Noord-Macedonië geschorst. Marko Arnautovic is wegens beledigingen aan het adres van een speler van Noord-Macedonië geschorst. Foto: AFP

Oostenrijk moet het zonder geschorste Arnautovic stellen

Oostenrijk moet het stellen zonder Marko Arnautovic. De aanvaller, die een verleden heeft bij FC Twente, is voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van de woede-uitbarsting die hij zondag kreeg na het maken van een doelpunt tegen Noord-Macedonië (3-1-overwinning).

Sterspeler David Alaba, die na het EK Bayern München transfervrij verruilt voor Real Madrid, is er wel bij. De linkspoot stond bij de Duitse topclub vrijwel altijd centraal achterin, maar moet tegen Nederland als linkermiddenvelder voor de nodige creativiteit zorgen.

De winnaar van Nederland-Oostenrijk plaatst zich voor de achtste finales en is al zeker van groepswinst. Een gelijkspel is waarschijnlijk ook voldoende voor beide landen voor een plek in de knock-outfase, omdat naast de nummers één en twee ook de vier beste nummers drie van de zes poules doorgaan.

Nederland-Oostenrijk vangt zondag om 21.00 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeld. Er zijn net als tegen Oekraïne zestienduizend toeschouwers welkom in het stadion. Zij hebben een negatieve coronatest moeten overleggen.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Weghorst, Memphis.

Opstelling Oostenrijk: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner; X. Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch en Sabitzer.