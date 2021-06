Benjamin Pavard heeft volgens de UEFA geen hersenschudding opgelopen tijdens Frankrijk-Duitsland op het EK. Rond de blessure van de Franse rechtsback was veel te doen omdat hij de wedstrijd van dinsdag in München uitspeelde.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De 25-jarige Pavard bleef in de tweede helft op de grond liggen na een botsing met de Duitser Robin Gosens en moest uitvoerig aan zijn hoofd worden behandeld door het medisch personeel. Na de behandeling keerde hij terug binnen de lijnen en maakte hij de negentig minuten vol. Frankrijk won met 1-0.

Op het uitspelen van de Fransman kwam veel kritiek, omdat artsen volgens de regels van de FIFA uiterst voorzichtig moeten handelen bij een hersenschudding. Onder andere de internationale spelersvakbond FIFPRO vond dat Pavard gewisseld had moeten worden. Volgens de UEFA is nu gebleken dat het niet om een hersenschudding ging.

Pavard liet woensdag al weten dat hij even buiten bewustzijn was na de botsing. "Het was een behoorlijke klap", zei hij. "Ik was tien tot vijftien seconden knock-out. Ik viel even helemaal weg. Gelukkig kwam ik snel weer bij mijn positieven en voelde ik me ook weer goed. Daarom kon ik verder spelen."

Frankrijk speelt zaterdag om 15.00 uur in Boedapest tegen Hongarije de volgende wedstrijd op het EK. Het is nog onduidelijk of Pavard toestemming krijgt om dat duel te spelen. Hij trainde woensdag wel mee met de ploeg van bondscoach Didier Deschamps.