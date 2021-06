Het Nederlands elftal gaat donderdag bij een overwinning op Oostenrijk hoe dan ook als groepswinnaar door naar de achtste finales van het EK. Oranje heeft die fraaie uitgangspositie te danken aan Oekraïne, dat met 2-1 van Noord-Macedonië won.

Oekraïne zat al vroeg op rozen tegen Noord-Macedonië, want de ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko leidde bij rust al met 2-0 in de Roemeense hoofdstad Boekarest door goals van Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk.

Noord-Macedonië kwam in de 57e minuut terug via Ezgjan Alioski, die scoorde in de rebound nadat hij zelf een strafschop had gemist. Oekraïne kreeg in 84e minuut nog een kans om de marge naar twee te vergroten, maar Ruslan Malinovskiy stuitte op doelman Stole Dimitrievski.

Oranje had de groepswinst nog niet tegen Oostenrijk veilig kunnen stellen als Noord-Macedonië te sterk was geweest voor Oekraïne. De EK-debutant is nog niet officieel uitgeschakeld, maar moet maandag in de laatste wedstrijd wel van Nederland winnen om de kansen in theorie levend te houden.

De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Oostenrijk. Bij een overwinning kan Oranje de eerste plek niet meer ontgaan, omdat onderling resultaat leidend is in de groepsfase. Oostenrijk begon het EK met een 3-1-overwinning op Noord-Macedonië.

Stand in groep C 1. Oostenrijk 1-3 (+2)

2. Nederland 1-3 (+1)

3. Oekraïne 2-3 (-)

4. Noord-Macedonië 2-0 (-3)

Twee gemiste penalty's in Boekarest

Tot tevredenheid van Oranje was het Oekraïne dat domineerde tegen Noord-Macedonië en na 29 minuten de leiding pakte. Yarmolenko stuitte eerst nog op Dimitrievski, maar uit de daaropvolgende corner kan hij de bal bij de tweede paal binnentikken.

Slechts vijf minuten later was ook de 2-0 een feit. Yaremchuk, die net als Yarmolenko afgelopen zondag tot scoren kwam tegen Oranje, werd weggestuurd door Yarmolenko en werkte de bal dit keer wel in de korte hoek.

Noord-Macedonië leek geen kans meer te maken op een punt of meer, maar dat veranderde tien minuten na rust. Goran Pandev werd aangetikt in het strafschopgebied en versierde een penalty. Alioski zag zijn inzet van 11 meter gekeerd worden door Heorhiy Buschan, maar scoorde in de rebound alsnog.

De spanning keerde daarmee enigszins terug in de wedstrijd, maar Noord-Macedonië kwam ondanks wat speldenprikjes niet meer serieus in de buurt van de gelijkmaker. Malinovskiy had er in de 84e minuut zelfs 3-1 van moeten maken toen Oekraïne een penalty kreeg na hands, maar hij stuitte op Dimitrievski.