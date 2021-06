Als het Nederlands elftal de achtste finale in Boedapest gaat spelen, komt er mogelijk ook een fanplein in de Hongaarse stad, laat een woordvoerder van de KNVB weten aan NU.nl. Op dat plein kunnen de Oranjefans dan samenkomen voor de wedstrijd en een biertje drinken. "Hoe het normaal gesproken ook ging."

De KNVB zegt druk bezig te zijn met de voorbereidingen voor de mogelijke bestemmingen waar Oranje in het vervolg van het EK kan gaan spelen. Als Nederland erin slaagt om de groep te winnen is de eerste buitenlandse bestemming Boedapest, waar het Nederlands elftal dan op 27 juni zou gaan spelen. Wanneer Oranje donderdagavond van Oostenrijk wint is groepswinst - en dus een reis naar de Hongaarse hoofdstad - zeker.

Onder meer voor deze bestemming is de KNVB al in overleg met de lokale overheid. Met de stad wordt ook overlegd over het fanplein. Vanuit daar zouden de fans dan gezamenlijk naar de wedstrijd in de Puskás Aréna moeten vertrekken.

"Voetbal is het allerleukst met supporters op de tribune, dus als dat op een veilige en verantwoorde manier kan, staan wij er uiteraard achter", aldus de woordvoerder.

Nog niet bekend hoeveel tickets beschikbaar komen

Hoeveel tickets er zullen vrijkomen voor Oranjefans, kan de KNVB nog niet zeggen. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de kaartverkoop voor de wedstrijd in Boedapest van start gaat. Volgens de woordvoerder zal daar waarschijnlijk pas na maandag, wanneer Nederland tegen Noord-Macedonië speelt, meer duidelijkheid over komen.

Wanneer Oranjefans naar het buitenland afreizen om een EK-wedstrijd te volgen, moeten ze rekening houden met de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hongarije staat op dit moment bijvoorbeeld op geel (let op, veiligheidsrisico's). Dat advies kan echter de komende tijd nog veranderen, dus de Oranjefans wordt geadviseerd de reisadviezen in de gaten te houden.

Dinsdag stonden Hongarije en Portugal tegenover elkaar in de uitverkochte Puskás Aréna. Die wedstrijd werd bezocht door ruim 50.000 toeschouwers.