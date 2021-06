Jens Kleinfeld, de UEFA-arts die Christian Eriksen zaterdag reanimeerde tijdens Denemarken-Finland, heeft donderdag voor het eerst gereageerd op het ingrijpende incident. Volgens de Duitser was vrij snel duidelijk dat het naar omstandigheden goed ging met Eriksen, die een hartstilstand had.

"Na ongeveer dertig seconden opende hij zijn ogen. Dat was een heel emotioneel moment. Bij dergelijke incidenten in het dagelijks leven is de kans op succes veel kleiner", zegt Kleinfeld in Duitse media.

Volgens de arts gaf Eriksen een knikje toen hem werd gevraagd naar zijn bewustzijn en antwoordde hij met "Verdomme, ik ben pas 29 jaar" toen hem vlak daarna was verteld was er gebeurd was.

"Toen wist ik direct dat hij geen hersenschade had opgelopen en dat hij weer helemaal terug bij kennis was", aldus Kleinfeld.

Donderdag werd bekend dat Eriksen een inwendige defibrillator krijgt, die de middenvelder van Internazionale in de toekomst moet helpen als hij opnieuw te maken krijgt met hartproblemen.

De onderhuidse defibrillator, zoals die bij Ajacied Daley Blind werkt. Het is niet helemaal duidelijk of Christian Eriksen eenzelfde soort icd krijgt.

Denemarken speelt donderdag tegen België

De stilgelegde wedstrijd in Kopenhagen werd uiteindelijk wel uitgespeeld. De aangeslagen teamgenoten van Eriksen verloren met 0-1 door een doelpunt van de Fin Joel Pohjanpalo.

Donderdag staat om 18.00 uur de tweede groepswedstrijd van Denemarken op het programma. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand staat tegenover België, dat de eerste wedstrijd met 3-0 van Rusland won.

Aanvoerder Simon Kjaer van de Denen, die heldhaftig optrad bij het incident met Eriksen, gaf donderdag aan dat hij dankbaar is voor alle steun en dat hij zich met zijn ploeggenoten weer in staat voelt om zich op voetbal te focussen.