Aanvoerder Simon Kjaer van Denemarken heeft donderdag voor het eerst van zich laten horen sinds het vreselijke incident met Christian Eriksen. De aanvoerder is dankbaar voor alle steun die hij en zijn ploeggenoten hebben gehad en is er klaar voor om het EK voort te zetten.

"Het zijn bijzondere dagen geweest, waarbij voetbal niet het belangrijkste was. We zullen dit voor altijd met ons meedragen. Het enige wat echt telt is dat het goed gaat met Christian", schrijft de 32-jarige Kjaer in een verklaring.

"Ik ben trots op hoe we als team hebben gereageerd en op hoe we in deze moeilijke tijden bij elkaar zijn gebleven. En ik ben geraakt en dankbaar voor alle steun."

Kjaer handelde zaterdag heldhaftig op het moment dat Eriksen een hartstilstand kreeg tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland in Kopenhagen. Hij verleende eerste hulp, vormde met zijn teamgenoten een kring om Eriksen tijdens de reanimatie en troostte Eriksens vriendin aan de rand van het veld.

'We kunnen ons weer op voetbal focussen'

Zonder Eriksen staat Denemarken donderdag om 18.00 uur tegenover België in de tweede groepswedstrijd van het EK. Kjaer heeft er vertrouwen in dat hij zich met zijn ploeggenoten kan herpakken.

"We spelen met Christian in ons hart en in onze gedachten", zegt hij. "Het geeft ons rust, waardoor we ons weer op voetbal kunnen focussen. We spelen voor Christian, en zoals altijd voor heel Denemarken. Dat is onze grootste motivatie."

Denemarken verloor de stilgelegde eerste groepswedstrijd tegen Finland uiteindelijk met 0-1. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand heeft zodoende een goed resultaat nodig tegen de Belgen.