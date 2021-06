Als het aan de lezers van NU.nl ligt, dan maakt Jurriën Timber donderdag in de basis van het Nederlands elftal plaats voor de herstelde Matthijs de Ligt. Verder zien ze tegen Oostenrijk opnieuw liever Ryan Gravenberch dan Marten de Roon en krijgt Donyell Malen weer nipt meer stemmen dan Wout Weghorst.

Oranjebasis volgens NU.nl-lezers Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Gravenberch, Wijnaldum, De Jong; Malen, Memphis.

Deze week vulden 3.875 mensen op NU.nl hun ideale elftal van Oranje in voor de tweede groepswedstrijd, die opnieuw in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam wordt gespeeld.

De NU.nl-lezers zijn het eens met de keuze van Frank de Boer, die woensdag al aankondigde dat De Ligt bij zijn terugkeer van een blessure weer in de basis staat. Patrick van Aanholt krijgt als vijfde verdediger nipt meer stemmen dan Timber en Owen Wijndal.

In het doel is er volgens de bezoekers geen enkele twijfel: Maarten Stekelenburg laat zijn twee concurrenten met 92 procent van de stemmen ver achter zich.

Keepers Maarten Stekelenburg: 92 procent

Tim Krul (6 procent), Marco Bizot (2 procent)

Verdedigers Matthijs de Ligt: 95 procent

Stefan de Vrij: 88 procent

Denzel Dumfries: 86 procent

Daley Blind: 74 procent

Patrick van Aanholt: 32 procent

Jurriën Timber (27 procent), Owen Wijndal (26 procent), Nathan Aké (19 procent), Joël Veltman (3 procent)

292 EK-update: De Ligt terug in de basis, maar wie komt er op de bank?

Opnieuw weinig draagvlak voor De Roon

Net als in de aanloop naar de eerste EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne zou een minderheid van de NU.nl-stemmers De Roon een basisplaats geven. Meer mensen geven de voorkeur aan Gravenberch naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum op het middenveld.

Voorin is Memphis Depay onomstreden en krijgt Malen daarachter net meer stemmen dan Weghorst. Ongeveer een derde van de lezers ziet Steven Berghuis graag starten tegen de Oostenrijkers.

Nederland-Oostenrijk begint donderdag om 21.00 uur. Bij een overwinning is Oranje zeker van de volgende ronde van het EK.

Middenvelders Frenkie de Jong: 99 procent

Georginio Wijnaldum: 97 procent

Ryan Gravenberch: 53 procent

Davy Klaassen (29 procent), Marten de Roon (22 procent), Teun Koopmeiners (3 procent)