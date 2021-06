De spelers en technische staf van Turkije hebben woensdagavond excuses aangeboden voor hun nederlaag tegen Wales (0-2) op het EK. Een plaats in de volgende ronde is daardoor ver weg voor de ploeg van bondscoach Senol Günes.

"Ik wil graag mijn excuses aanbieden", zei verdediger Umut Meras op de site van de UEFA. "We hebben er alles aan gedaan om te winnen vandaag, maar het was niet genoeg. Gelukkig hebben we nog wel een wedstrijd te spelen en moeten we nu maar zien te winnen van Zwitserland."

Turkije, dat in de openingswedstrijd al verloor van Italië (0-3), had ook tegen Wales weinig te vertellen. Aaron Ramsey opende vlak voor rust de score en Connor Roberts bepaalde in blessuretijd de eindstand. Gareth Bale had in de 61e minuut ook nog een penalty gemist.

"We bevinden ons in een zeer slechte uitgangspositie", zei Günes op zijn persconferentie, die ondanks twee nederlagen nog mag hopen op een plaats in de achtste finales. "We kwamen hier met grote dromen, maar nu hebben we het niet meer in eigen hand."

"Sorry, het spijt ons", vervolgde Günes. "Dit toernooi was heel belangrijk voor ons. We hadden in minstens één van onze twee wedstrijden een goed resultaat moeten neerzetten. Al onze tegenstanders in de groep hebben nu een groot voordeel. Vooraf dachten we aan de eindzege, maar dit scenario hadden we niet kunnen bedenken."

Turkije staat zondag tegenover Zwitserland en moet dan zien te winnen om mogelijk als een van de beste nummers drie toch nog door te mogen gaan naar de achtste finales.