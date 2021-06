Yann Sommer is woensdag na de verloren EK-wedstrijd in Rome tegen Italië (3-0) direct naar huis gegaan. De keeper van Zwitserland, staat op het punt om voor de tweede keer vader te worden.

Sommer kreeg van bondscoach Vladimir Petkovic toestemming om bij de geboorte van zijn tweede dochter te zijn. Het is niet bekend wanneer de 32-jarige doelman van Borussia Mönchengladbach weer terug is.

Tegen Italië kon Sommer niet voorkomen dat Zwitserland een forse nederlaag leed door treffers van Manuel Locatelli (twee) en Ciro Immobile. De ploeg van Petkovic was het EK begonnen met een gelijkspel tegen Wales (1-1).

Italië is met zes punten in groep A al zeker van een vervolg op het EK. Wales lijkt zich met vier punten ook te kunnen opmaken voor een wedstrijd in de achtste finales.

Zwitserland moet zondag in Bakoe, mogelijk zonder Sommer, de laatste groepswedstrijd tegen Turkije winnen om door te kunnen gaan. De nummers één en twee van de zes poules gaan door, net als de vier beste nummers drie.