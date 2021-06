Met een overwinning op Oekraïne op zak staat Oranje donderdag in de tweede groepswedstrijd van het EK tegenover Oostenrijk, waar het na het openingsduel net als eerder bij ons veel over tactiek gaat. "Er gingen veel dingen mis."

Na de 3-1-overwinning van Oostenrijk op Noord-Macedonië ging het veel over de woede-uitbarsting van de scorende invaller Marko Arnautovic (hij is geschorst tegen Oranje), maar óók over de tactiek waarvoor bondscoach Franco Foda had gekozen.

Tot ieders verrassing stond sterspeler David Alaba namelijk niet op het middenveld, maar was hij het middelpunt van een driemansverdediging in een rol à la Franz Beckenbauer. Pas later in de wedstrijd schoof de Real Madrid-aanwinst naar het middenvelder en gaf hij de assist bij de bevrijdende 2-1 van Michael Gegoritsch.

De beginopstelling was voer voor discussie. "Er gingen in het begin veel dingen mis. Achterin werkte het niet zoals de bedoeling was", zei middenvelder Kevin-Prince Boateng in zijn rol als analyticus voor het Duitse ARD.

"Alaba heeft een uitstekende techniek en een voorzet die maar weinigen hebben. Hij moet verder naar voren spelen. Het is de vraag waarom hij ineens als Beckenbauer moest spelen."

Foda houdt niet vast aan één systeem

De plotse verandering van systeem is kenmerkend voor Foda, die de samenstelling van zijn ploeg vooral lijkt af te stemmen op de tactiek van de tegenstander. In de laatste interlands switchte hij van 3-5-2 naar 4-1-3-2 en 4-2-3-1. Dat leidde lang niet altijd tot succes: zo kwam de positie van Foda onder druk toen Oostenrijk in maart van dit jaar tegen Denemarken (0-4) de grootste thuisnederlaag ooit leed.

In het elftal van Foda heeft ook 82-voudig international Alaba geen vaste plek, wat in Oostenrijk eveneens een terugkerend thema is. In de laatste interlands speelde de vedette als linksachter, centrale verdediger, linker middenvelder én centrale middenvelder.

De keuze voor een 3-5-2-formatie tegen Noord-Macedonië met Alaba achterin leverde Foda naderhand vragen op van journalisten. De Duitser vond zijn keuze echter heel logisch en sluit niet uit tegen Oranje dezelfde tactiek te gebruiken.

"Tegen Noord-Macedonië was het idee dat we tegen twee spitsen effectiever zouden zijn met drie man achterin. Of deze variant ook mogelijk is tegen Nederland? Ja, want zij spelen ook met twee spitsen", zei hij.

Michael Gregoritsch maakte tegen Noord-Macedonië de bevrijdende 2-1. Michael Gregoritsch maakte tegen Noord-Macedonië de bevrijdende 2-1. Foto: AFP

'We zijn tegen Oranje op alles voorbereid'

Toch is men in Oostenrijk meer beducht voor Nederland dan voor Noord-Macedonië. Foda is aardig onder de indruk van wat Oranje tegen Oekraïne liet zien. "Ze vielen aan, maar verdedigden met z'n allen ook heel compact. Ik weet niet welk plan ze tegen ons hebben, maar we zijn op alles voorbereid", verzekerde hij.

"Nederland heeft natuurlijk wel meer kwaliteit dan Noord-Macedonië, maar ze willen ook naar voren, dus dat kan ons ruimte opleveren. We zullen opnieuw negentig minuten met passie en mentaliteit moeten strijden."

De wedstrijd tussen Oranje en Oostenrijk begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Bij een overwinning is Nederland zeker van de volgende ronde van het EK.