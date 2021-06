Denemarken speelt donderdag tegen België de eerste wedstrijd sinds het dramatische incident met Christian Eriksen, die in het duel met Finland een hartstilstand kreeg. De vraag is of de spelers zich kunnen oprichten en nog iets kunnen bereiken op dit EK. "Ze hebben nu de sympathie van iedereen."

De Denen droomden tot zaterdag stiekem van de Europese titel. Maar nu dromen ze van iets heel anders. Dat Eriksen volledig herstelt van zijn ineenzakking op het veld. De 29-jarige middenvelder moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar de eerste geluiden zijn positief. Hij stuurde zelf al een foto de wereld in waarop hij breeduit glimlacht.

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand verklapte woensdag op zijn persconferentie dat Eriksen de wedstrijd tegen België zal volgen vanuit zijn ziekenhuisbed. "Het ziekenhuis ligt vlakbij. Vanuit zijn bed kan hij het stadion waarschijnlijk horen en ik denk ook dat hij zijn nationale shirt wel zal aantrekken", zei hij.

"Het is heel moeilijk te voorspellen hoe de ploeggenoten van Eriksen met alle gebeurtenissen omgaan", zegt psychiater Bram Bakker. "Ze kunnen denken: we hebben niets meer te verliezen en we gaan onze vriend en ploeggenoot aangenaam verrassen. Of ze denken: wat doet het er nog toe, wat doen we hier nog?"

"Daar kan je zeker invloed op uitoefenen, maar ik denk dat ze het heel goed oppakken met z'n allen. Ik vind de bondscoach echt indrukwekkend, dat-ie zich zo als mens laat zien. Hij gaat niet boven de groep hangen met zo'n technische houding en zeggen: we moeten nu dit en dat. Nee, hij was geraakt, aangedaan. Dat wil je als speler."

De foto die Christian Eriksen de wereld instuurde vanuit zijn ziekenhuisbed. De foto die Christian Eriksen de wereld instuurde vanuit zijn ziekenhuisbed. Foto: Instagram

'Die jongens waren niet volledig toerekeningsvatbaar'

De Deense spelers besloten het duel met Finland dezelfde avond uit te spelen, nadat ze persoonlijk goed nieuws hadden ontvangen van Eriksen. Maar achteraf hadden ze er spijt van dat ze terugkeerden op het veld. Bijna niemand was er meer bij met zijn hoofd, met als gevolg een 0-1-nederlaag.

"De UEFA heeft er natuurlijk druk achter gezet om de wedstrijd uit te spelen", aldus Bakker. "Hoe vrij is een speler die net zoiets afschuwelijks heeft meegemaakt in zijn keuze om wel of niet door te gaan? Je zag dat aanvoerder Simon Kjaer al snel moest worden gewisseld omdat hij het mentaal niet meer trok. Die jongens zijn dan niet volledig toerekeningsvatbaar."

Hjulmand weet nog niet welke spelers hij tot zijn beschikking heeft tegen België. Hij legt de keuze bij de spelers zelf neer om wel of niet in actie te komen. Duidelijk is wel dat Denemarken zich eigenlijk geen nieuwe nederlaag kan permitteren om kansrijk te blijven voor een plek in de achtste finales.

"Denemarken heeft er wereldwijd veel fans bijgekregen", zegt Bakker. "Iedereen hoopt dat ze doorgaan in het toernooi. Het zou toch fantastisch zijn als ze Europees kampioen worden. En dan met Eriksen als toeschouwer op de tribune, dan is de cirkel rond. Het is ook wel weer de charme van de sport dat je er zulke romantische gedachtes bij kan hebben."

Denemarken-België begint donderdag om 18.00 uur in stadion Parken, waar ook het duel met Finland werd afgewerkt, en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers, die zijn eerste wedstrijd fluit op dit EK. In de tiende minuut - het rugnummer van Eriksen - volgt er een minuut applaus van de zestienduizend toeschouwers en de spelers.